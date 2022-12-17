Erdoğan, İmamoğlu kararını yorumladı: Şahsımla ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen ceza hakkında ”Konu bir şahsın, hakimlere hakaret ettiği iddiasıyla aldığı mahkumiyet kararından ibaret” dedi.

Erdoğan, cezayla ilgili tartışmanın kendisiyle ilgili olmadığını belirterek ”Konu, bir şahsın hakimlere hakaret nedeniyle aldığı mahkumiyetten ibaret” dedi.

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın sekizinci duruşmasında İmamoğlu’na ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başladı.

‘Henüz biten yargı süreci, yasak yok’

Mardin’de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu’na verilen cezayla ilgili şunları söyledi:

*Bir mahkeme kararının üzerinden koparılan fırtınanın arkasında faşist zihniyet var. Aslında tartışmanın ne şahsımla, ne milletimizle ilgisi yok. Konu, bir şahsın hakimlere hakaret nedeniyle aldığı mahkumiyetten ibaret. Ortada siyasi bir tartışma, fikir kavgası veya hizmet mücadelesi söz konusu değil.

*En sert şekilde eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı olmuştur. Ama bu, hiç kimseye, hakimlere hakaret etme, mahkeme kararlarını tanımama hakkı vermez.

*Henüz biten yargı süreci, yasak yok. Mahkemenin eksiği veya hatası varsa orada gerekli düzenlemeler yapılabilir. Önce istinaf sonra Yargıtay’a gidecek.

*Asıl çarpıklık, yargı sürecinin altılı masanın siyasi çekişmesinin mezesi haline getirilmeye çalışılması.

*Birileri kendi iç kavgalarını Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürüttüklerini gördükçe üzülüyoruz. Hakimler görevini bağımsız olarak yapıyor. Birileri kendi iç kavgalarını bizim üzerimizden yürütüyor.

*Bizim demokrasiye ve siyasetin meşru yöntemlerle yapılmasına olan bağlılığımızı kimse sorgulayamaz.

*Avara kasnak gibi toplanıp dağılmaktan başka iş yapmayan altılı masa ve ortakları, birbirine çalım atmakla uğraşacaklarına çıkıp adaylarını ilan etsinler.