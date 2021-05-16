Akşam Postası / 16 Mayıs 2021

1 Haziran’a kadar ‘kademeli normalleşme’

Yarın sabah sona erecek ‘tam kapanma’nın 1 Haziran’a kadar ‘kademeli normalleşme’ dönemine giriliyor

Boğaz’a pankart: 128 milyar dolar nerede?

CHP’li vekiller Mahmut Tanal, Ali Mahir Başarır ve Sera Kadıgil İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ‘128 milyar dolar nerede?’ yazılı pankart astı.

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BM’den İsrail ve Filistin’e iki devletli çözüm müzakerelerine dönme çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Filistin’e ‘anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma’ derhal son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı yaptı.

Peker Soylu’ya seslendi: Her hafta bir kere canını yakacağım

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, “Her günahın bir intikam meleği olur” başlığıyla 5’inci videosunu da yayınladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Her hafta canını bir kere yakacağım” diyen Peker önceki iddiaları için şu ifadeyi kullandı: “Savcılar harekete geçerse tüm anlattıklarım bir hafta içinde delillenir.”

Uzmanından aşı öncesi ve sonrası için uyku uyarısı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Göğüs ve Uyku Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş Covid-19 aşı öncesi ve sonrası en az altı saat iyi uykunun önemine dikkat çekti.

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Soframızdan organlarımıza her yerde mikroplastik: İnsan sağlığına zararlı mı?

Tuzdan suya, plasentadan Everest’in zirvesine mikroplastikler her yerde. Peki doğumdan itibaren bizimle olan, tabağımızdaki yemeğin ‘baharatı‘ haline gelmiş mikroplastiklerin insan sağlığına zararı var mı?

Sekiz aylık bebeğe iki doz Pfizer/BioNTech aşısı yapıldı

ABD’nin New York kentinde, Pfizer/BioNTech aşısı yapılan sekiz aylık bir bebek, ‘dünyada bu aşının iki dozunu da yaptıran en genç insan’ olarak kayıtlara geçti.

Suriye’den kaçıp cebinde 12 sterlinle geldiği Londra’da kendi mekanını açtı

Suriyeli şef savaşta her şeyini kaybettiği ülkesinden kaçtı. Beş sene önce cebinde yalnızca 12 sterlinle gittiği Britanya’nın başkenti Londra’da şimdi kendi restoranı var.

Suçsuz oldukları halde 31 yıl hapis yattılar: 75 milyon dolar tazminat alacaklar

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki mahkemenin jürisi, suçlu olmamalarına rağmen 31 yıl hapis yatan iki kişiye toplam 75 milyon dolar (633,4 milyon lira) tazminat ödenmesine karar verdi.