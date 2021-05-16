Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 16 Mayıs 2021

1 Haziran’a kadar ‘kademeli normalleşme’

Yarın sabah sona erecek ‘tam kapanma’nın 1 Haziran’a kadar ‘kademeli normalleşme’ dönemine giriliyor

Uzaktan eğitim 1 Haziran’a kadar devam

‘Tam kapanma’ biterken: İki doz aşıyı da yaptıranların oranı daha yüzde 13’lerde

Boğaz’a pankart: 128 milyar dolar nerede?

CHP’li vekiller Mahmut Tanal, Ali Mahir Başarır ve Sera Kadıgil İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ‘128 milyar dolar nerede?’ yazılı pankart astı.

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İkizdere’de jandarmadan operasyon: ‘Cengiz’in kanunları işliyor’

BM’den İsrail ve Filistin’e iki devletli çözüm müzakerelerine dönme çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Filistin’e ‘anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma’ derhal son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı yaptı.

Atinalılardan Filistinlilere dersler
Rock’n roll kraliçesi, şimdi Orman’ın annesi

Peker Soylu’ya seslendi: Her hafta bir kere canını yakacağım

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, “Her günahın bir intikam meleği olur” başlığıyla 5’inci videosunu da yayınladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Her hafta canını bir kere yakacağım” diyen Peker önceki iddiaları için şu ifadeyi kullandı: “Savcılar harekete geçerse tüm anlattıklarım bir hafta içinde delillenir.”

Atatürk ne zaman ‘Hayatımda hiç bu kadar gülmedim’ dedi?

Uzmanından aşı öncesi ve sonrası için uyku uyarısı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Göğüs ve Uyku Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş Covid-19 aşı öncesi ve sonrası en az altı saat iyi uykunun önemine dikkat çekti.

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Çocuk Kitaplığı / Ay’a Okul Gezisi: Son zamanların en iyi ‘sessiz kitap’larından biri

Soframızdan organlarımıza her yerde mikroplastik: İnsan sağlığına zararlı mı?

Tuzdan suya, plasentadan Everest’in zirvesine mikroplastikler her yerde. Peki doğumdan itibaren bizimle olan, tabağımızdaki yemeğin ‘baharatı‘ haline gelmiş mikroplastiklerin insan sağlığına zararı var mı?

Sekiz aylık bebeğe iki doz Pfizer/BioNTech aşısı yapıldı

ABD’nin New York kentinde, Pfizer/BioNTech aşısı yapılan sekiz aylık bir bebek, ‘dünyada bu aşının iki dozunu da yaptıran en genç insan’ olarak kayıtlara geçti.

Suriye’den kaçıp cebinde 12 sterlinle geldiği Londra’da kendi mekanını açtı

Suriyeli şef savaşta her şeyini kaybettiği ülkesinden kaçtı. Beş sene önce cebinde yalnızca 12 sterlinle gittiği Britanya’nın başkenti Londra’da şimdi kendi restoranı var.

Suçsuz oldukları halde 31 yıl hapis yattılar: 75 milyon dolar tazminat alacaklar

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki mahkemenin jürisi, suçlu olmamalarına rağmen 31 yıl hapis yatan iki kişiye toplam 75 milyon dolar (633,4 milyon lira) tazminat ödenmesine karar verdi.

Dünyanın en uzun süre DJ’lik yapan ismi Cordeiro 96 yaşında veda etti

SON HABERLER

Çocuk Kitaplığı / Ay’a Okul Gezisi: Son zamanların en iyi ‘sessiz kitap’larından biri

Son zamanlardaki en iyi ‘sessiz kitap’ örneklerinden biri Ay’a Okul Gezisi. Kapakta gördüğünüz uzay konsepti, açtığınız ilk sayfa ile daha da gerçekçi bir hale bürünüyor. Astronot kıyafeti giymiş bir sürü çocuk, başlarında öğretmenleri ile birlikte bir uzay gemisine doğru yol alıyorlar. Çocuk grubunu arkadan takip eden, tek başına yürüyen bir çocuk da bu ilk sayfa ile ilginizi çekmeye başlıyor.

Atatürk ne zaman ‘Hayatımda hiç bu kadar gülmedim’ dedi?

Atatürk hangi filmi “Hayatımda hiç bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum” deyip tekrar izlemek istedi?
En çok hangi tür filmleri severdi?
En beğendiği sinemacı kimdi? Hangi filmde rol aldı? Onu kim ikna etti? Talimatı üzerine ilk kez kadın ve erkekler bir arada hangi sinemada film izledi?

Rock’n roll kraliçesi, şimdi Orman’ın annesi

Aylin Aslım, turnelerde, sahnelerde, stüdyolarda geçen rock’n roll yıllarının ardından, daha küçük ve huzurlu bir dünyayı seçti, hayatını Kaş’a park etti. Gel gör ki sürprizlerin en büyüğü onu bu sakin dünyanın içinde buldu: 45 yaşında plansız programsız hamile kaldı.