Suçsuz oldukları halde 31 yıl hapis yattılar: 75 milyon dolar tazminat alacaklar

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki mahkemenin jürisi, suçlu olmamalarına rağmen 31 yıl hapis yatan iki kişiye toplam 75 milyon dolar (633,4 milyon lira) tazminat ödenmesine karar verdi.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Henry McCollum ve üvey kardeşi Leon Brown, 1983 yılında 11 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edip onu öldürdükleri gerekçesiyle idama mahkum edildi. 31 yıl cezaevinde yatan, idamı bekleyen ikili, 2014 yılında yeni bir DNA örneği sayesinde suçlu olmadıkları anlaşılınca tahliye oldu ve haksız yere hapis yattıkları yıllar için dava açtı.

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McCollum 19 Brown ise 15 yaşındayken hapse girmişti.

Cuma günü, sekiz kişilik jüri, ikilinin cezaevinde geçirdikleri her yıl için 1’er milyon dolar (8,45 milyon lira) olmak üzere 31’er milyon dolar (262 milyon lira) tazminat ödenmesine ayrıca ‘diğer zararların tazmini‘ için de toplam 13 milyon dolar (109,89 milyon lira) ödenmesini kararlaştırdı.

McCollum, “Biz kurtulduk. Geç de olsa hatadan dönüldü ve özgürlüğümüze kavuştuk ama içeride suçsuz yere yatan çok insan var” dedi.

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McCollum ve Brown’un avukatları, “Müvekkillerimizin hayatlarının büyük kısmı cezaevinde geçti. Bunun bedelini kimse ödeyemez ama bu tazminatla o defteri kapayıp yeni bir hayata başlayabilirler” diyerek kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.