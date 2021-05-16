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İstanbul’da son metro gece 12’de

Tam kapanma dönemi sonrasında İstanbul’daki metro seferlerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre son sefer gece 12’de yapılacak.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Metro İstanbul’un aktardığına göre haftaiçi hatlarda sabah 6 ile akşam 9 saatleri arasında normal tarifeyle, akşam 9 ile gece 12 arasında 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak.

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Haftasonu ise sabah 6 ile gece 12 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak.

Haftasonu hizmet vermeyecek hatlar ise şöyle:

  • M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro
  • F1 Taksim-Kabataş füniküler
  • T3 Kadıköy-Moda tramvay
  • TF1 Maçka-Taşkışla teleferik
  • TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik 

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