Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sekiz aylık bebeğe iki doz Pfizer/BioNTech aşısı yapıldı

ABD’nin New York kentinde, Pfizer/BioNTech aşısı yapılan sekiz aylık bir bebek, ‘dünyada bu aşının iki dozunu da yaptıran en genç insan’ olarak kayıtlara geçti.

Fotoğraf: Reuters

ABD’de geçen hafta Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdikleri Covid-19 aşısının 12 ile 15 yaş arasındaki çocuklara yapılmasına izin çıkmıştı.

Reklam

Covid-19 aşısının klinik deneylerine katılan bebek Vincenzo’ya Upstate Medical University’de aşıları yapıldı. Vincenzo, ABD’deki dört merkezde beş yaş altı çocukların katılımıyla yapılan deneylerin birinci aşamasında aşı olan 16 bebekten biri.

Vincenzo’nun doktor anne ve babası Mike ve Marissa Mincolla, oğullarını tereddüt etmeden deney sürecine dahil ettiklerini söyledi.

Mike Mincolla, “Ben ve eşim pandemiyi sonlandırmanın en güvenli ve çabuk yolunun aşılanmaktan geçtiğine inanıyoruz” dedi.

Reklam

Oğullarında aşı olduktan sonra herhangi bir yan etki görülmediğini, her zamanki gibi beslenip rahat uyuduğunu söyleyen Micolla, “Onun aşı olmasının aşı olma konusunda tereddütleri olanları ikna edeceğini umuyorum. Onlara, ‘Bakın o kadar güveniyorum ki küçüçük oğluma yaptırdım’ diyeceğim” ifadelerini kullandı.

Vincenzo’nun aşı olduğu üniversitedeki klinik çalışmayı yürüten isimlerden, çoçuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı Joseph Domachowske, “Vincenzo’ya üç hafta arayla 3 mikrogramlık dozlar uyguladık. Bu yetişkinlere verilenin onda biri kadar” dedi.

Domachowske, Pfizer’in çalışmaya verilen dozun doğru olup olmadığını araştırmak için kısa süreli ara verdiğni belirterek testler sonucunda antikor seviyesi düşük çıkarsa bebeklere uygulanan dozun yükseltileceğini de sözlerine ekledi.

ABD, BioNTech’in 12-15 yaş grubuna yapılmasına izin verdi

9 soruda: En iyi aşı hangisi?

Çocuklara BioNTech için tarih

BioNTech ve AstraZeneca bulaşı da önlüyor

BioNTech kronik hastalarda da etkili

Araştırma: Sinovac’ın iki doz etkinliği BioNTech’in tek dozundan bile düşük

Hangi aşıyı tercih edelim, Sinovac mı, BioNTech mi?

BioNTech aşısında yaşa göre yan etkiler ne?

BioNTech aşısı kimlere yapılamaz, yaptırırken nelere dikkat edilmeli?

Sinovac mı BioNTech mi: Kim hangi aşıyı tercih etmeli?

İtalya’da ‘corona’ ölümleri incelendi: En sık görülen kronik hastalık hipertansiyon

SON HABERLER

Çocuk Kitaplığı / Ay’a Okul Gezisi: Son zamanların en iyi ‘sessiz kitap’larından biri

Son zamanlardaki en iyi ‘sessiz kitap’ örneklerinden biri Ay’a Okul Gezisi. Kapakta gördüğünüz uzay konsepti, açtığınız ilk sayfa ile daha da gerçekçi bir hale bürünüyor. Astronot kıyafeti giymiş bir sürü çocuk, başlarında öğretmenleri ile birlikte bir uzay gemisine doğru yol alıyorlar. Çocuk grubunu arkadan takip eden, tek başına yürüyen bir çocuk da bu ilk sayfa ile ilginizi çekmeye başlıyor.

Atatürk ne zaman ‘Hayatımda hiç bu kadar gülmedim’ dedi?

Atatürk hangi filmi “Hayatımda hiç bu kadar güldüğümü hatırlamıyorum” deyip tekrar izlemek istedi?
En çok hangi tür filmleri severdi?
En beğendiği sinemacı kimdi? Hangi filmde rol aldı? Onu kim ikna etti? Talimatı üzerine ilk kez kadın ve erkekler bir arada hangi sinemada film izledi?