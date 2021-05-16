Sekiz aylık bebeğe iki doz Pfizer/BioNTech aşısı yapıldı

ABD’nin New York kentinde, Pfizer/BioNTech aşısı yapılan sekiz aylık bir bebek, ‘dünyada bu aşının iki dozunu da yaptıran en genç insan’ olarak kayıtlara geçti.

Fotoğraf: Reuters

ABD’de geçen hafta Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdikleri Covid-19 aşısının 12 ile 15 yaş arasındaki çocuklara yapılmasına izin çıkmıştı.

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Covid-19 aşısının klinik deneylerine katılan bebek Vincenzo’ya Upstate Medical University’de aşıları yapıldı. Vincenzo, ABD’deki dört merkezde beş yaş altı çocukların katılımıyla yapılan deneylerin birinci aşamasında aşı olan 16 bebekten biri.

Vincenzo’nun doktor anne ve babası Mike ve Marissa Mincolla, oğullarını tereddüt etmeden deney sürecine dahil ettiklerini söyledi.

Mike Mincolla, “Ben ve eşim pandemiyi sonlandırmanın en güvenli ve çabuk yolunun aşılanmaktan geçtiğine inanıyoruz” dedi.

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Oğullarında aşı olduktan sonra herhangi bir yan etki görülmediğini, her zamanki gibi beslenip rahat uyuduğunu söyleyen Micolla, “Onun aşı olmasının aşı olma konusunda tereddütleri olanları ikna edeceğini umuyorum. Onlara, ‘Bakın o kadar güveniyorum ki küçüçük oğluma yaptırdım’ diyeceğim” ifadelerini kullandı.

Vincenzo’nun aşı olduğu üniversitedeki klinik çalışmayı yürüten isimlerden, çoçuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı Joseph Domachowske, “Vincenzo’ya üç hafta arayla 3 mikrogramlık dozlar uyguladık. Bu yetişkinlere verilenin onda biri kadar” dedi.

Domachowske, Pfizer’in çalışmaya verilen dozun doğru olup olmadığını araştırmak için kısa süreli ara verdiğni belirterek testler sonucunda antikor seviyesi düşük çıkarsa bebeklere uygulanan dozun yükseltileceğini de sözlerine ekledi.