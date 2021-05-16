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Yaramazlara biraz batar!

Suriye’den kaçıp cebinde 12 sterlinle geldiği Londra’da kendi mekanını açtı

Suriyeli şef savaşta her şeyini kaybettiği ülkesinden kaçtı. Beş sene önce cebinde yalnızca 12 sterlinle gittiği Britanya’nın başkenti Londra’da şimdi kendi restoranı var.

Fotoğraf:  Sophia Evans/The Observer

Imad Alarnab’ın Şam’da restoran ve kafeleriyle varlık içinde sürdürdüğü rahat bir hayatı varmış… Ta ki iç savaş başlayana kadar: “Sahip olduğum her şey 2012’de altı gün içinde bombalarla yerle bir oldu. Her şeyimizi kaybettik. Yine de kendimi çok şanslı sayıyorum. Oradan oraya sürüklendik ama ailem hep yanımdaydı.”

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Alarnab ve ailesi Türkiye ve Makedonya üzerinden üç aylık tehlikeki bir yolculuk sonucunda Avrupa’ya ulaşmış. 2015 sonbaharında Britanya’ya varan ailenin cebinde bir öğün yemek almaya zor yetecek kadar para varmış.

Önce araba yıkama işinde ve satışında çalışan Alarnab 2017’de yeniden mutfağa girmenin yolunu bulmuş. Doğu Londra’da bir hayır kurumunun işbirliğiyle açılan pop-up mekanda Suriye mutfağı servis etmeye başlamasının ardından yemeklerinin lezzeti kulaktan kulağa yayılmış. Giderek daha fazla müşteriye ulaşan Alarnab zamanla işleri büyütmüş.

Şu anda Londra’nın göbeğindeki Soho’da bir restoranı var ve iç mekanlarda yeme içme kısıtlamasının kalkmasıyla müşterilerini ağırlamaya başlayacağı saatleri iple çekiyor. Önümüzdeki beş ay için hafta sonu rezervasyonları dolmuş.

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Alarnab her masadan elde edilecek gelirin 15 sterlinini hayır kurumlarına bağışlayacağını söylüyor. Avrupa’daki göçmenler için kurulan Choose Love için 200 bin sterlin bağış toplamayı başarmış bile.

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