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Yaramazlara biraz batar!

‘Tam kapanma’ biterken: İki doz aşıyı da yaptıranların oranı daha yüzde 13’lerde

‘Tam kapanma’nın bitmesine bir gün kala Türkiye’de Covid-19 aşısının iki dozunu da yaptıranların sayısı 10 milyon 808 bin 821.

Bugüne kadar yapılan toplam aşı miktarı yalaşık 25 milyon 734 bin. Ancak bunlardan 14 milyon 925 bini birinci doz.

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Dolayısıyla 16 Mayıs 2021 itibariyle toplam nüfusun yaklaşık yüzde 13’ü her iki doz aşıyı da yaptırmış durumda.

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde hangi kentte kaç doz aşı uygulandığı bilgisi paylaşılıyor.

Örneğin İstanbul’da yapılan toplam aşı sayısı 4 milyon 252 bin civarında. Her iki doz aşısını da yaptıranların sayısı ise 1 milyon 722.

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