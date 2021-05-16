BM’den İsrail ve Filistin’e iki devletli çözüm müzakerelerine dönme çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Filistin’e ‘anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma’ derhal son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı yaptı.

Fotoğraf: AA

İsrail’in Filistin’e saldırılarında 10 Mayıs’tan bu yana 188 kişi hayatını kaybetti, 1230 kişi yaralandı.

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BM Güvenlik Konseyi, İsrail ve Filistin arasında ‘giderek yükselen tansiyon ve Gazze’ye yönelik hava saldırısını’ görüşmek için üçüncü kez toplandı.

AA’nın aktardığına göre Guterres, Gazze ve İsrail’deki ölüm ve yıkımın ‘bir arada yaşama ve barış umudunu söndürdüğünü’ belirterek çatışmalara derhal son verilmesi gerektiğini söyledi.

Genel sekterer, “Bir tarafta roket ve havan, diğer tarafta hava saldırısı ve topçu bombardımanları hemen durmalı” dedi.

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BM’nin ateşkes için tüm taraflarla görüşmelere devam ettiğini aktaran Guterres, Gazze’de çocukların da aralarında bulunduğu Filistinli sivil ölümlerinden dehşete düştüğünü, Gazze’den fırlatılan roketler nedeniyle İsraillilerin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu ifade etti.

Tüm liderlerin ‘kışkırtıcı söylemi frenleme ve artan gerilimi yatıştırma sorumluluğunu’ hatırlatan Guterres, “Çatışmalar sadece İsrailli ve Filistinlileri değil bölgeyi de yıkıcı sonuçları olan bir şiddet sarmalına sürüklüyor ve tüm bölge için yeni bir tehlike yaratabilir” ifadelerini kullandı.

Güvenlik ve insani kriz riski

Genel Sekreter, çatışmaların devam etmesi durumunda ‘kontrol edilmesi zor güvenlik krizi ve insani krizinin ortaya çıkabileceği’ uyarısında bulundu.

Gazze’de gazetecilerin ofislerinin hedef alınması ve yok edilmesinin ‘son derece endişe verici olduğunu’ kaydeden Guterres, “Gazetecilerin korkusuzca ve taciz edilmeden çalışmasına izin verilmeli” dedi.

Ne oluyor?

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te gerginlik, nisan ayının son haftasında Filistinlilerin oruçlarını eski kentin Şam Kapısı’nın merdivenlerinde açmasının engellenmesiyle başlamıştı.

Gazze Şeridi’ndeki Filistinli gruplar, İsrail polisinin Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nden çekilmesi için 10 Mayıs günü yerel saatle 18:00’e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail’e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik ‘Surların Muhafızı’ adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.