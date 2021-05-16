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Yaramazlara biraz batar!

Uzmanından aşı öncesi ve sonrası için uyku uyarısı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Göğüs ve Uyku Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş Covid-19 aşı öncesi ve sonrası en az altı saat iyi uykunun önemine dikkat çekti.

Doç. Dr. Altıntaş uyku ile hücrelerdeki beyaz kürelerin ilişkisine dair bir araştırmayı işaret ederek şunları söyledi: “Vücudumuzda savunma hücresi dediğimiz beyaz kürelerin aktivitesine bakmışlar. Sadece bir gün, tek bir gün, dört saatin altında uyuyacak olursan aktivite yüzde 70 azalıyor. Bu hücre ne için gerekli? Kanser hücrelerini öldürmek için gerekli, vücudunuza giren virüsleri bakterileri öldürmek için gerekli.”

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Henüz uykunun Covid-19 aşısı üzerinde etkilerine dair bir çalışma olmadığını anımsatan uzman daha önceki çalışmaların yol gösterici olabileceğine değindi: “Daha önceki aşılarla ilgili yapılmış çalışmalar var. Şunu göstermişler, sadece bir hafta boyunca altı saatin altında uyuyacak ve grip aşısı olacak olursanız, grip aşısının tutma ihtimali azalıyor. Bizim aşılarda amacımız nedir? Aşı oluruz, vücudumuzda antikor üretilmesini isteriz. Antikor biriksin ki vücuda virüs girdiği zaman öldürebilsin. İşte sadece bir hafta altı saattin altında uyuyacak olursanız vücutta oluşan antikor seviyesi uyuyan insana göre yüzde 50 daha az. Bu dönemde biliyorsunuz herkesin uykusu bozulmuş vaziyette; insanlar uyumuyorlar, gece yatmıyorlar, sabah doğru düzgün kalkmıyorlar ister istemez. Gittiniz Covid aşısı oldunuz ama düzgün uyumadınız, altı saatin altında uyudunuz. Sizde oluşacak antikor seviyesi yüzde 50’nin daha altındadır. Vücudunuzda savunma hücreleri oluşamaz, virüsle savaşınız da yarı yarıya azalmış olur. Bunun için aşı ve sonrası en az en saat uyumak önemli.”

Doç. Dr. Altıntaş aşı öncesi ağrı kesici ve alerji ilaçlarının kullanılmaması konusunda da uyardı.

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