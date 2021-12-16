Akşam Postası / 16 Aralık 2021

2022’nin asgari ücreti 4 bin 250 lira

Asgari ücret 2 bin 825 liradan 4 bin 250 liraya yükseltildi.

Merkez Bankası’ndan bir faiz indirimi daha

Merkez Bankası (MB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14’e çekti.

Benzine zam

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 56 kuruş zam geldi.

BDDK’dan ‘Kredileri takipteyiz’ mesajı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların TL cinsinden kullandırdığı kredilerin ‘amacına aykırı olarak’ kullanılıp kullanılmadığının kontrol edildiğini bildirdi.

İstanbul için kar uyarısı

Bugünden itibaren etkili olması beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışı için İstanbullulara uyarı geldi.

Mühendis maaşı beş yılda dolar bazında çakıldı

Mühendisler için uygulanan asgari ücret beş yılda TL bazında yüzde 76 artarken, dolar bazında yüzde 68,5 değer kaybetti.

Dünya piyasalarında yeni slogan: Dolar al, diğerlerini sat

Bloomberg ajansına göre “Dolar al, diğer paraları sat” yatırımcılar için yeni yılın sloganı haline gelebilir.

Kıbrıslı Türkler güneyde iş için kuyruğa girdi

Türk Lirası’nın aşırı değer kaybı, Kıbrıslı Türkleri adanın güneyine yönlendirdi. Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nde avro cinsinden para kazanmak umuduna sarılan Kıbrıslı Türkler, güneyde iş başvuruları için uzun kuyruk oluşturdu.

İstanbul’da yüzde 36’lık ulaşım zammı talebine ret

İstanbul’da servis, otobüs bileti, taksi ve dolmuşlara zam yapılması talebi reddedildi.

CHP’li Toprak’tan Kılıçdaroğlu çıkışı: Adaylığa yakın, ‘ama’ları bırakın

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, “Kılıçdaroğlu liyakat olarak, kişilik olarak, devlet deneyimi olarak bu koltuklara layıksa, ülke yönetmeye layıksa ‘ama’ları bir kenara bırakmalıyız” dedi.

Omicron’un hücreye tutunması: El ele tutuşan çift gibi, öncekiler tokalaşmaydı

Fotoğraf: Reuters

Bilgisayar modellemesi kullanılarak Omicron varyantın hücrelere nasıl tutunduğu araştırıldı.

Thodex’in yöneticisi Özer izini kaybettirmiş

Kapanan kripto para borsası Thodex’in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer izini kaybettirdi.

Eski porno yıldızı Mia Khalifa ‘doğmamış kızıyla’ konuştu: Annene benzemek için 13 bin dolarlık meme ameliyatı yaptırmalısın

Eski porno yıldızı Mia Khalifa (28), ‘doğmamış kızı’yla konuşarak annesine benzemek istiyorsa ‘meme büyütme operasyonu’ için para biriktirmesi gerekiğini söyledi. Lübnan asıllı ABD’li Khalifa, böylece kendisinin de ameliyat olduğunu açıklamış oldu.