ABD Çin, Gürcistan, Malezya ve Türkiye’den 37 kuruluşu kara listeye aldı

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin, Gürcistan, Malezya ve Türkiye’den 37 kuruluşu kara listeye aldı.

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Bakanlık, Uygurlara yönelik baskıda rol oynamaları da dahil olmak üzere ulusal güvenlik gerekçeleriyle ve Pekin ordusuna yardım etmeleri sebebiyle birkaç Çinli şirkete yönelik ihracat kısıtlaması getirdi.

Ayrıca ABD menşeli ürünleri İran’ın savunma sanayiesine maddi destek sağlamak için temin ettikleri veya temin etme girişiminde bulundukları iddiasıyla Türkiye, Çin, Gürcistan ve Malezya’daki bazı kuruluşlara ticaret kısıtlamaları getirilecek.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo’nun yazılı açıklamasında Türkiye’de yaptırıma uğrayan şirketler ‘Vanguard Tec Makina Sanayi İthalat’ ve ‘Gensis Engineering’ olarak sıralandı.

Açıklamaya göre, Çin ordusunu desteklemek için biyoteknoloji geliştirmeye odaklanan Çin Askeri Tıp Bilimleri Akademisi ve 11 araştırma merkezi de yaptırım listesine alındı.

ABD yönetimi daha önce de Uygur Türklerini takip etmek amacıyla geliştirdikleri teknolojileri kullanan şirketlere insan hakları ihlalleri gerekçesiyle yaptırım getirmişti.

Bir ek de Hazine’den

Bunun yanında ABD Hazine Bakanlığı, aralarında drone üreticisi DJI’nin de olduğu sekiz Çinli teknoloji firmasını yaptırım kara listesine ekledi.

Bakanlığın açıklamasında söz konusu sekiz şirketin Çin’deki etnik ve dini azınlıkların, özellikle Doğu Türkistan’daki ağırlıklı olarak Müslüman Uygur azınlığının biyometrik gözetimini ve takibini aktif olarak desteklediği aktarıldı.

Kararla ABD’li kişilerin bu kuruluşlarla bağlantılı halka açık belirli menkul kıymetlerin alımları veya satımlarını yapmasının yasaklanacağı ifade edildi.