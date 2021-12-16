CHP’li Toprak’tan Kılıçdaroğlu çıkışı: Adaylığa yakın, ‘ama’ları bırakın

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, “Kılıçdaroğlu liyakat olarak, kişilik olarak, devlet deneyimi olarak bu koltuklara layıksa, ülke yönetmeye layıksa ‘ama’ları bir kenara bırakmalıyız” dedi.

CHP Adana İl Başkanlığı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Toprak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için net ifadeler kullandı.

CHP lideri son olarak ittifak kabul ederse aday olmaktan onu duyacağını söylemişti.

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına en yakın isim olduğunu belirten Toprak, ana muhalefet liderinin geçmişte attığı adımları sıraladı: “Ankara’dan İstanbul’a yürüyen, bir partinin seçime girmemesi için kurduğu kumpasa karşı 15 milletvekilini veren, farklı görüşlerden birçok partiyi bir araya getirip ‘Bu bir beka meselesidir’ diyen Sayın Kılıçdaroğlu’dur. Sayın Kılıçdaroğlu devlet deneyimiyle, hümanist bakış açısıyla, egolarını yenme bakışıyla Türkiye’de cumhurbaşkanlığı makamına layık en yakın kişidir.”

Toprak, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının tartışılmasında “Ama” denmesine sert tepki gösterdi.

ABD, İngiltere, Almanya gibi ülkelerden örnekler veren Toprak, şöyle konuştu: “‘Ama’ların altındaki baklayı çıkarmalıyız. Bir Müslüman İngiltere’de, Londra’da belediye başkanı olabiliyor. Almanya’da bir Türk bakan olabiliyor. Belçika’da bir Türk yönetici ve üst düzeyde milletvekili olabiliyor. Amerika’da Obama iki dönem başkanlık yapabiliyorsa ‘ama’yı bir kenara bırakmalıyız. ‘Ama’yı söyleyenin köşe yazarı olması, entelektüel olması gerekir. Toplumu aydınlatma görevi olan kişinin eğer bu ülkede ‘ama’yı ışık tutup aydınlatamamışsa sorumlusu odu.”

CHP liderinin ‘helalleşme’ çıkışına da atıf yapan Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer bir köşe yazarı, aydın olarak, ‘ama’ları kaldıramamışsak onun arkasına sığınıp ‘Çok iyi yapar ama…’ diyorsan bunun sorumlusu sensin. Biz helalleşmek istiyoruz. 84 milyonla helalleşmek zorundayız. Kenetlenmek zorundayız. Biz eğer Diyarbakır Cezaevi ile, 1940’larla helalleşmek istiyorsak kökenlerinden dolayı belli kesim tarafından rezerv konulan kişilerle de helalleşmek zorundayız. Helalleşme tek taraflı değildir. Bu ülkede birlik ve beraberlik istiyorsak helalleşmeyi tüm kesimlerle yapmalıyız. Bu ülkede AK Parti döneminde bir yüzde 50 yok kabul edilmiş ne valilikte ne emniyette ne bir bakanlıkta hiçbir üst düzey göreve gelmemiştir. Bunlarla helalleşilmeyecek mi? Bu kantarın topuzu düzeltilmeyecek mi?”