Dünya piyasalarında yeni slogan: Dolar al, diğerlerini sat

Bloomberg ajansına göre “Dolar al, diğer paraları sat” yatırımcılar için yeni yılın sloganı haline gelebilir.

Dolar son altı yılın en büyük yıllık kazancına hazırlanırken, Bloomberg’ün görüş aldığı piyasa uzmanlarına göre bu rallinin sona ermesine daha var.

Dolardaki hareketin ardında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) duyurduğu, faiz artırımlarını da içeren üç yıllık yol haritası bulunuyor. Diğer merkez bankalarının sıkılaştırma konusunda Fed kadar istekli olmadığı görülüyor.

Fed’in gelecek yıl yüksek enflasyonu kontrol altına almak için üç faiz artışı tasarlıyor. Dün, buna hazırlık olarak da salgın döneminde başlatılan tahvil alım programını mart ayında sonlandıracağını açıklamıştı.

Fed Başkanı Jerome Powell, dün biten ve iki gün süren para politikası toplantısının ardından “Ekonominin artık destekleyici politikalara ihtiyacı yok” demişti.

Mizuho Bank’ın strateji müdürü Vishnu Varathan buna ilişkin “Doların bodoslama yükselişi… Hazırlanmanız gereken bu” dedi. Uzmana göre gelişen ülke para birimleri, kendi merkez bankaları faiz artırsa bile baskı altında kalacak.

Bank of America’nın son anketine göre, yatırımcıların dolar için ‘boğa dönemi’ beklentileri 2015’ten beri en kuvvetli döneminde. Dolar bu yıl tüm gelişmiş ülke para birimleri karşısında güç kazandı. Keza Bloomberg Dolar Spot Endeksi Temmuz 2020’den bu yana en yüksek seviyesine yaklaştı.

Dolar geçmişte de buna benzer bir hareketle, dört yıl üst üste değer kazanmış, 2016’da biten bu süre boyunca toplamda yüzde 28 yükselmişti.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi dün Fed’in piyasa beklentileri doğrultusunda faizi sabit tutmasından sonra bir miktar geri çekilirken, uzmanlar bu gibi düşüşlerin kısa ömürlü olacağını söylüyor.

Sumitomo Mitsui yöneticisi Kei Yamazaki şunları kaydetti: “Fed’in bilanço daraltmaya 2023’te başlamasını bekliyorum. Bu da doları destekleyici bir hareket. ABD ekonomisinin diğer ekonomilerden hızlı büyümesi Fed’in politikalarını haklı çıkarıyor. Fed’in sunduğu yol haritası dikkate alındığında doların daha da güçlenmesini bekliyorum.”

National Australia Bank stratejisti Rodrigo Catril ise gelecek sene Fed’den üç değil dört faiz artışı beklediğini, bunun da doları destekleyeceğini söyledi. Catril’in avro ve sterlinde beklentisiyse aşağı yönlü.