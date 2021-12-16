Eski porno yıldızı Mia Khalifa ‘doğmamış kızıyla’ konuştu: Annene benzemek için 13 bin dolarlık meme ameliyatı yaptırmalısın

Eski porno yıldızı Mia Khalifa (28), ‘doğmamış kızı’yla konuşarak annesine benzemek istiyorsa ‘meme büyütme operasyonu’ için para biriktirmesi gerekiğini söyledi. Lübnan asıllı ABD’li Khalifa, böylece kendisinin de ameliyat olduğunu açıklamış oldu.

Fotoğraflar: Mia Khalifa

30,2 milyon takipçisi olan Khalifa, TikTok’ta bir video paylaştı. Videoda doğmamış kızıyla konuşurmuş gibi canlandırma yaptı. Kızını konuştururken sesini inceltti. Kızı, ona, “Anne senin gibi görünmek için bir an evvel büyükmek istiyorum, sabırsızlanıyorum” diyor. O da şu yanıtı veriyor: “Annen memeleri için 13 bin dolar, burnunu yaptırmak için 15 bin dolar harcadı yani bana benzemek istiyorsan şimdiden para biriktirmeye başlasan iyi edersin.”

Khalifa’nın paylaştığı bu diyalog şimdiye kadar 9 milyonu aşkın kez izlendi, hakkında binlerce kez yorum yapıldı. Kimileri hayal kırıklığını ve yaşadıkları şaşkınlığı ifade etti, çok sayıda kişi eleştirdi.

Bir takipçisi, “Hep göğüslerinin doğal görünümünün öyle olduğunu sanmıştım” yazarken, bir diğeri, “Durun bir dakika gerçek değiller miymiş” sözleriyle şaşkınlığını ifade etti.

Bir başka TikTok kullanıcısı gelecekte bir kız çocuğu olursa onunla böyle bir konuşma yapmayı hayal eden Khalifa’nın, ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian’ın çocuklarının gelecekteki haline benzeyeceğini savunarak, “Onlar da büyük olasılıkla 18 yaşında estetiğe başlarlar” yazdı.

Khalifa’nın memelerini büyütmek için estetik ameliyat olduğuna şaşıranların şaşırdığı bir şey daha vardı. 2019’da, porno film sektöründe sadece üç ay çalıştığını ve toplam 12 bin dolar kazandığını söyleyen Khalifa bu parayı nasıl denkleştirmişti!

Yorumlar peş peşe gelirken Khalifa’nın ne zaman meme büyütme ameliyatı olduğu netleşmedi. Khalifa, burun estetiği yaptırdığını geçen yıl açıklamıştı.

Geçen yıl ağustos ayında Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki patlamanın mağdurları için kullanılmak üzere açık artırmaya çıkardığı ‘meşhur’ gözlüklerini 100 bin dolara satan Khalifa, 2018’de IŞİD’den ölüm tehdidi almıştı. 2014 yılında ünlenen Khalifa, Pornhub’da en çok izlenen porno yıldızları sıralamasında hala ikinci sırada.