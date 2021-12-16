Merkez Bankası’nın alacağı karar öncesi piyasaların açılmasıyla birlikte dolar/TL 15’i aştı. Avro/TL’yse güne 17’yi geçerek başladı.

Dünü 14,80’in üzerinde kapatan dolar/TL, 09.00 sularında 15 lirayı geçtikten sonra dakikalar içerisinde 15,26 seviyelerine kadar tırmandı. Benzer grafiklerle avro/TL’de de 17 lira sınırı geçildi ve 17,27 görüldü.

MB, yükselen enflasyona ve liradaki sert değer kaybına rağmen, enflasyonda yükselişe yol açan unsurların geçici olduğu kanısıyla son üç ayda 400 baz puan faiz indirimi uygulamış, son PPK kararında bundan sonra para politikasında kalan sınırlı alanı aralık ayında kullanmayı değerlendirdiğini belirtmişti.

Ancak bu politika nedeniyle TL’deki değer kaybı sene başından beri yüzde 50’yi aştı. Bu kaybın büyük bölümü faiz indirimi politikasıyla geldi.