Mühendis maaşı beş yılda dolar bazında çakıldı

Mühendisler için uygulanan asgari ücret beş yılda TL bazında yüzde 76 artarken, dolar bazında yüzde 68,5 değer kaybetti.

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Politeknik Mühendis Mimar Şehir Plancıları Dayanışma Derneği’ne göre bir mühendis için 2016’da uygulanan 2 bin 332 liralık asgari ücret, o yıl 857 dolara denk geliyordu.

Ancak TL’nin dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesiyle maaşın dolar karşılığı her yıl daha da azalmaya başladı. Ocak 2016’dan Ocak 2021’e kadar dolar bazındaki gerileme yüzde 35 seviyesindeydi.

Ancak yalnızca bu yılki değer kaybı yüzde 52’ye ulaştı. 2021’de mühendislerin asgari ücreti 4 bin 122 lira olarak uygulandı. Derneğin anketine katılanlar, asgari ücretin en az 6 bin 500 lira olmasını talep etti.

Tüm kesimler için gelecek yıl uygulanacak asgari ücretin bugün belli olması bekleniyor.