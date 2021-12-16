BDDK’dan ‘Kredileri takipteyiz’ mesajı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların TL cinsinden kullandırdığı kredilerin ‘amacına aykırı olarak’ kullanılıp kullanılmadığının kontrol edildiğini bildirdi.

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BDDK’nın verilerine göre bankacılık sektöründe yabancı para mevduatının toplam mevduat içindeki payı yüzde 63’ün üzerinde. Kredi faizlerinin düşürülmesiyle bu kredilerin döviz alımlarında kullanılması endişesi daha önce dile getirilmişti.

BDDK’nin sitesinde yer alan açıklamada, TL kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması konusunda, kurumun gözetim ve denetimi altındaki kuruluşlara talimat verdiği kaydedildi.

Açıklamada şöyle dendi: “Söz konusu talimatlarımız kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerimiz devam etmekte olup, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemler tesis edilmektedir.”