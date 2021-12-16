CENK MUTLUYAKALI

Türk Lirası’nın aşırı değer kaybı, Kıbrıslı Türkleri adanın güneyine yönlendirdi. Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nde avro cinsinden para kazanmak umuduna sarılan Kıbrıslı Türkler, güneyde iş başvuruları için uzun kuyruk oluşturdu.



Kıbrıs’ın güneyinde asgari ücret aylık 870 avro. Bu, günlük kurla 15 bin Türk Lirası’na yaklaşıyor. KKTC’de ise asgari ücret 4 bin 324 lira.



Sendikalar anlaştı, iş başvurusu başladı



Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) dün Rum işçilerin örgütlü bulunduğu, güneyde faaliyet gösteren SEK adlı sendikayla sendikalı istihdam sağlamak amacıyla anlaşmaya vardığını duyurdu. Bunun üzerine adada ‘avro karşılığı iş umudu’ yeni bir boyut kazandı. Türk-Sen 8 bin işçi ihtiyacı için müracaat kabulüne başladığını bildirince ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ yurttaşlığı da bulunan Kıbrıslı Türk işsizler sendika önünde kuyruklar oluşturarak iş başvurularına başladı.

Kıbrıslı Türkler, güneyde iş için kuyruğa girdi. Fotoğraf: Yenidüzen / Fehime Alasya

‘Talep çok fazla‘



Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, ‘çocuğuna ekmek götürmek, geçinmek adına’ çok fazla talep aldıklarına dikkat çekti. ‘Bizi buna muhtaç ettiler, güneyde sizi ezecekler’ şeklindeki milliyetçi bazı yorumları da değerlendiren Bıçaklı, “Milliyetçilik, halkını yoksulluğa sürüklemekse, biz milliyetçi değiliz, kimse bize milliyetçilik dersi vermeye kalkmasın” dedi.



Yoğun olarak turizm sektöründe işgücüne ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Bıçaklı, yüzde 65-70 oranında bu sektöre çalışan alınacağını belirtti.

Manşetlere taşındı

Adadaki gelişmeler Kıbrıs Türk basınının manşetlerine de yansıdı. Yenidüzen gazetesi, ‘Borçlu hayat… 8 bin Kıbrıslı Türk’e güneyde iş imkanı’; Avrupa, ‘Güneyde iş kuyruğu’; Kıbrıs, ‘Geçim derdi herkesi yedi bitirdi’; Detay, ‘En az 15 bin TL maaş’; Diyalog ise ‘Başlangıç maaşı 780 Euro’ manşetiyle çıktı.



Müracaatlar başladı

Yenidüzen gazetesinin haberine göre bu sabah yaklaşık iki saatlik zaman diliminde 50 kişi güneyde çalışmak için sendikaya kayıt yaptırdı.



KKTC’de 23 Ocak’ta yapılacak genel seçimler öncesinde ‘avroya geçiş’i gündeme taşıyan ana muhalefet Cumhuriyetçe Türk Partisi’nin lideri Tufan Erhürman, “Sözde milliyetçilik üzerinden kurulan hamasetin bizi getirdiği nokta bu, deniz bitti” dedi.

‘Herkes o tarafta çalışmaya can atıyor‘

Kıbrıs’ın güneyindeki bir restoranda aşçılık yaparak geçimini sağlayan Ülfet Akdeniz isimli genç, “Herkes artık o tarafta çalışmak için can atıyor, ben de güneyde çalışmaya yeni başladım” dedi. Akdeniz, kuzeydeki çalışma şartları ve ekonomik koşulların kendisini tatmin etmediği de ifade etti.

Akın var

Kıbrıs Rum basınındaki haberlerde de çalışmak için güneye gidenlerin sayısının son zamanlarda arttığına dikkat çekildi.



Alithia gazetesi, ‘Ekonomik kriz yüzünden Kıbrıslı Türkler iş için özgür bölgelere koşuyor’ başlığını attı. Haberde kasım ayından bu yana her gün onlarca kişinin iş aramak veya bulmak için geçiş noktalarından güneye geçtiği kaydedildi. Sadece inşaat sektörü ve otel endüstrisinin haftada birkaç yüz Kıbrıslı Türk’ü bünyesine kattığı belirtildi.



Kıbrıs Solcu İşçi Sendikaları (PEO) Federasyonu adına konuşan Hristos Tombazos, ‘Türk Lirası’nın değer kaybı nedeniyle Kuzey Kıbrıs’ta yaşanan ekonomik krizin zirveye çıkması sonucunda özellikle son aylarda Kıbrıslı Türk çalışanlarının akını’ndan söz etti.



KKTC İstatistik Kurumu, 2020 yılında istihdam edilen Kıbrıslı Türk çalışanların 1406 kişiye denk gelen yüzde 1,1’inin güneyde çalıştığını açıklamıştı. Alithia’ya göre bu sayı iki katını aştı.











