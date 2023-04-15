Akşam Postası / 15 Nisan 2023

Avrupalı uzman: Kılıçdaroğlu kazanırsa vize serbestisi hedeflenmeli
Avrupa Reform Merkezi’nden (CER) uzman Luigi Scazzieri, 14 Mayıs’taki seçimlerin Avrupa Birliği (AB) -Türkiye ilişkileri için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Uzmana göre Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa ilişkilerin güçlenmesinin yolu açılır.
Kılıçdaroğlu: Devlet yine devlet olacak, parti de parti
Yöneylem direktörü: Gençlerin İnce tercihinde mantık bulamıyoruz
Yöneylem Direktörü Derya Kömürcü, ilk defa oy kullanacak seçmen grubunda Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye oy verecek kişilerin motivasyonlarını bulamadıklarını söyledi.
ORC müdürü: Muharrem İnce’nin oyu maksimumda
Demirtaş’tan seçmene bir uyarı, bir çağrı
HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, seçmenleri uyararak “Milletvekili kazandırmayan her oy, Erdoğan’a yarayacak” dedi. Demirtaş, oyların milletvekili çıkarabilecek partilere verilmesini önerdi.
JPMorgan analistleri: TL yüzde 30 değer kaybedebilir
ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan’ın analistleri, seçimlerden sonra ekonomi politikasının ‘normalleşeceği’ varsayılsa bile, Türk Lirası’nın dolar karşısında mevcut seviyesinden yüzde 30 düşebileceğini tahmin ediyor.
Başak Demirtaş: Çok umutluyum, güzel yarınlara inanıyorum
HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kazanacağını asla düşünmediğini belirterek “Selahattin Demirtaş şu an tutuklu olmasaydı belki de çok güzel ülkede yaşıyor olabilirdik” dedi.
Ay’a sert iniş olmadı yerine İMECE uydusu fırlatıldı
İMECE uydusu, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden uzaya fırlatıldı. Hükümetin asıl hedefiyse Ay’a sert inişti ama bu başarılamadı.
Elon Musk, ChatGPT’ye rakip olmaya hazırlanıyor
Milyarder yatırımcı Elon Musk, ChatGPT’nin üreticisi OpenAI’ye rakip olacak bir ‘yapay zeka start-up’ı kurmaya çalışıyor.