Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 15 Nisan 2023

Avrupalı uzman: Kılıçdaroğlu kazanırsa vize serbestisi hedeflenmeli

Avrupa Reform Merkezi’nden (CER) uzman Luigi Scazzieri, 14 Mayıs’taki seçimlerin Avrupa Birliği (AB) -Türkiye ilişkileri için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Uzmana göre Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa ilişkilerin güçlenmesinin yolu açılır.

Kılıçdaroğlu: Devlet yine devlet olacak, parti de parti

Yöneylem direktörü: Gençlerin İnce tercihinde mantık bulamıyoruz

Yöneylem Direktörü Derya Kömürcü, ilk defa oy kullanacak seçmen grubunda Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye oy verecek kişilerin motivasyonlarını bulamadıklarını söyledi.


ORC müdürü: Muharrem İnce’nin oyu maksimumda

Demirtaş’tan seçmene bir uyarı, bir çağrı

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, seçmenleri uyararak “Milletvekili kazandırmayan her oy, Erdoğan’a yarayacak” dedi. Demirtaş, oyların milletvekili çıkarabilecek partilere verilmesini önerdi.

AKP adayı rektör, kadroları adrese teslim ilanla doldurmuş

JPMorgan analistleri: TL yüzde 30 değer kaybedebilir

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan’ın analistleri, seçimlerden sonra ekonomi politikasının ‘normalleşeceği’ varsayılsa bile, Türk Lirası’nın dolar karşısında mevcut seviyesinden yüzde 30 düşebileceğini tahmin ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nde bir akademisyene göreve başlamadan koltuk verildi

Başak Demirtaş: Çok umutluyum, güzel yarınlara inanıyorum

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kazanacağını asla düşünmediğini belirterek “Selahattin Demirtaş şu an tutuklu olmasaydı belki de çok güzel ülkede yaşıyor olabilirdik” dedi.

Mağarada 500 gün: Örgü ördü, kitap okudu, denek oldu

Ay’a sert iniş olmadı yerine İMECE uydusu fırlatıldı

İMECE uydusu, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden uzaya fırlatıldı. Hükümetin asıl hedefiyse Ay’a sert inişti ama bu başarılamadı.

AKP’li Şenocak ailesine bir koltuk da Türk Telekom’dan

Elon Musk, ChatGPT’ye rakip olmaya hazırlanıyor

Milyarder yatırımcı Elon Musk, ChatGPT’nin üreticisi OpenAI’ye rakip olacak bir ‘yapay zeka start-up’ı kurmaya çalışıyor.

‘Gollum’ olarak yapay zeka
Beef: İntikam soğuk yenen bir yemektir

SON HABERLER

Bu cehennemden HDP’siz çıkış yok!

Bir genç kadın, HDP’ye oy vereceğini söylüyor. Özdağ’ın cevabı, “hiç de katile benzemiyorsunuz” oluyor, sonrasında tartışıyorlar. Özdağ mevcut terbiyesizliğinin üstüne bir de “büyüyünce öğreneceksiniz bazı şeyleri” cümlesini ekliyor. Ben olsam “sen büyüdün de ne oldu?” derdim…

Akşam Postası / 15 Nisan 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.