Mağarada 500 gün: Örgü ördü, kitap okudu, denek oldu

İspanyol dağcı Beatriz Flamini, bilimsel bir deney için bir mağarada 500 gün yaşayarak dünya rekoru kırdı.

50 yaşındaki Beatriz Flamini, 21 Kasım 2021’de İspanya’nın Granada şehri yakınlarında girdiği mağaradan dün çıktı. Girerken 48 yaşındaydı; Rusya henüz Ukrayna’yı işgal etmemiş ve dünya hala Covid pandemisiyle mücadele ediyordu.

Flamini’nin kimseyle temas etmeden 500 gün geçirdiği mağaraya kendi isteğiyle girmesinin sebebi bilimsel bir araştırmaydı. Bu ekstrem deneyimin tamamı bilim insanları tarafından izlendi, kaydedildi. Amaç, sosyal izolasyonun ve oryantasyon bozukluğunun insanların zaman algısı üzerindeki etkisini incelemekti.

Dünya hakkında hiçbir şey bilmiyorum

Beatriz Flamini, çıkışta aralarında gazetecilerin de olduğu kalabalık bir grup tarafından karşılanırken “Hala 21 Kasım 2021’deyim, dünya hakkında hiçbir şey bilmiyorum” dedi.

Mağarada zamanını egzersiz yaparak, resim çizerek ve yün şapka örerek geçiren Flamini, 60 kitap okudu ve yaklaşık 1 ton su içti.

500 gün geçtiğinin farkında değil

Aralarında psikolog ve mağara bilimcilerin olduğu bir grup tarafından izlense de kimseyle temas etmeyen Beatriz Flamini, iki aydan sonra zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını söyledi: “Günleri saymayı bıraktığım bir an oldu. Mağarada 160-170 gün kaldım” sanıyordum.

Rekordaki sekiz günlük aksama

Bu arada İspanyol haber ajansı EFE, Flamini’nin teknik bir sorun nedeniyle yaklaşık 300 gün sonra deneyi geçici olarak durdurmak ve mağarayı sekiz gün boyunca terk etmek zorunda kaldığını duyurdu. Sekiz günü, yine kimseyle konuşmadan çadırda geçirdikten sonra mağaraya döndü.

Henüz resmileşmese de Beatriz Flamini 500 günle bir mağarada en uzun süre yaşama rekorunu kırdı.

Proje başlangıcıyla 14 Nisan arasında 509 gün olmasına rağmen rekorun 500 gün olarak açıklanmasının sebebi bu.

Söz bilimin

Bu süre içinde hiç yıkanmayan ‘kendisinden başka’ kimseyle konuşmayan, işitsel halüsinasyonlar yaşadığını söyleyen Beatriz Flamini’nin ‘benzersiz‘ dediği deneyimin bilimsel çıktıları önümüzdeki dönemde göreceğiz.