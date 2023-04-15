Başak Demirtaş: Çok umutluyum, güzel yarınlara inanıyorum

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kazanacağını asla düşünmediğini belirterek “Selahattin Demirtaş şu an tutuklu olmasaydı belki de çok güzel ülkede yaşıyor olabilirdik” dedi.

Başak Demirtaş. (Fotoğraf: DW Türkçe/Youtube)

Başak Demirtaş, DW Türkçe’nin sorularını yanıtladı.

Demirtaş, şunları söyledi:

*Aslında Selahattin şu an tutuklu olmasaydı belki de çok güzel ülkede yaşıyor olabilirdik. İlk aklıma gelen 2017 referandumu geçmemiş olurdu ve bugün tek adam sisteminden kaynaklı sorunlar ve bu zulüm bu kadar büyük boyutta olmazdı. Dolayısıyla hem Demirtaş ailesi olarak hem de genel Türkiye’deki tüm aileler ve herkes açısından bence çok daha güzel günler olurdu.

‘Erdoğan’ın kazanacağını asla düşünmüyorum’

Demirtaş, “Önümüzdeki seçimde iktidar değişikliği olmazsa (Selahattin) Demirtaş’ın çıkması bir sonraki seçime kadar çıkması zor olabileceği düşünülüyor. Bu durumda ne yapmayı planlıyorsunuz” sorusunaysa şu yanıtı verdi:

*Ben bu iktidarın kazanacağını düşünmüyorum. O nedenle hem Selahattin hem arkadaşlarının anayasanın uygulandığı gün serbest kalacağını düşünüyorum. Çünkü bırakın bu iktidarın tüm insanlara yaptığı hukuksuzlukları, her açıdan hayatı çekilmez hale getirdi tüm insanlar için. Türkiye şu an açık bir cezaevi şeklinde ve ekonomik açıdan da insanlar çok zor durumda. Yani gençler arkadaşıyla kafeye gidip bir çay bile içemiyor. Durum bu kadar vahim ve kötü. Dolayısıyla Erdoğan’ın kazanacağını asla düşünmüyorum.

‘Çok umutluyum’

*(Türkiye’nin geleceğiyle ilgili soruya) Bu konuda çok umutluyum. Yani özgür ve güzel yarınların geleceğine inanıyorum. Türkiye çok güzel bir ülke, her açıdan çok güzel bir ülke. Tarihi çok zengin, coğrafi özellikleri çok güzel, çok dilli, çok kültürlü, çok dinli bir ülke, çok renkli. Dolayısıyla gelecekte insanların kendi dilleriyle, dinleriyle, tüm renkleriyle birlikte kardeşçe eşit bir şekilde barış içinde yaşayacağına dair umutluyum.