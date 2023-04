İmamoğlu bir günde üç şehri ziyaret etti

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir günde Samsun, Ordu ve Giresun’da mitingler düzenledi.

Fotoğraflar: İBB

İlk olarak Giresun’daki ‘halk buluşması’na katılan İmamoğlu, özetle şunları dedi:

*Sevgili hemşerilerim, geçen hafta bir konuşmasında sayın cumhurbaşkanı ‘Artık mülakat yok’ dedi. Siz acaba 21 yılda kaç milyon kişilik hukuksuzluk yaptınız? Kaç milyon kişilik insanların hakkını yediniz? 21 yıl sonra mı aklınıza geldi “Artık mülakat yok” demek. Şimdi yani 21 yıl yönettiniz, “Efendim mülakat yok.” 21 yıl yönettiğiniz, şimdi “İstanbul’daki deprem sorununu beş yılda çözeriz” diyorsunuz. 21 yıl bu ülkeyi yönettiler.

*Şimdi size gelecek “Fındığın sorununu biz çözeriz” diyecekler. Bence yüz binlerce Giresunlu buna kahkahayla güler. Bunların dediğine inanmayın sakın. Ama biz size söz veriyoruz, Genel Başkanımız 13’üncü Cumhurbaşkanımız da söz veriyor diyor ki: “Biz tek bir vatandaşımızın dahi hakkını yedirmeyeceğiz kardeşim. Biz, devletin her kademesinde liyakate destek olacağız, liyakati önemseyeceğiz.”

”Deprem olduktan sonra 48 saat neredeydiniz‘ diye soracağız’

Daha sonra Ordu’ya geçen İmamoğlu, buradaki mitingde şunları dedi:

*Az önce buraya girerken depremzede olduğunu söyleyen, daha önce karşılaştığımız bir gencimiz beni selamladı. “Ben depremzede olarak Ordu’dayım, Ordulular bana kucak açtı teşekkür ediyorum” dedi. Biliyorum ki şu an memleketimin her köşesinde insanlarımız, depremde her şeyini kaybetmiş insanlarımıza sahip çıkıyor. 11 şehirde yoğun bir deprem yaşadık, on binlerce insanımızı kaybettik.

*Şehirleri sadece rant kapısı olarak göreceksiniz, ondan sonra seçimde oy devşirmek için, seçime birkaç hafta kala sözüm ona temeller atacaksınız. İki ayda sanki bir anda şehir kuracaksınız. 20 yıllık 25 yıllık hatalarınızın üstünü kapatmaya çalışacaksınız.

*Ama biz soracağız. “Deprem olduktan sonra 48 saat neredeydiniz” diye soracağız. Deprem olduktan sonra insanların birbirine ulaşmanın en ihtiyaç olduğu anda erişimi kapatıp insanların birbirine ulaşımını kim engelledi? Hukuken hesabını soracağız. Bakın o şehirleri bugünün aklı ayağa kaldıramaz. Ama o şehirleri biz ayağa kaldıracağız biz. O şehirleri biz yenileyeceğiz. Şehirlerin eksiklerini biz gidereceğiz.

‘Hayatı yeteri kadar ciddiye almaktan vazgeçmeyin’

İBB başkanı, Samsun’daki mitingdeyse şunları söyledi:

*Sizleri yok sayan, önemsemeyen, suratı asık, hatta bazen hakaret eden, bazen hırpalayan, bazen söver gibi konuşan, hangi yönetici varsa ne yapacaksınız biliyor musunuz? Onlara oylarınızla haddini bildireceksiniz. Sözünüzü sakınmadan, doğru bildiğinizi söylemeye, yapmaya devam edeceksiniz. Hayatı yeteri kadar ciddiye almaktan vazgeçmeyin.

*Bu ülkeyi şu ya da bu siyasetçiye değil, başta gençler olmak üzere vatandaşın öz güveninin kurtaracağını bilin. İşte Samsun’un ruhunda tam da bu var. 38 yaşındaki bir gencin liderliği var, Cumhuriyeti kuran liderlik işte böyle bir liderlik. Samsun’da ben hep bunu gördüm, bunu yaşadım. Burada bir şehir stadı var. 1986-87’de o toprak sahaya maç oynamaya gelmiştim daha çocuk yaştaydım. Beni alkışlayan binlerce insanın o futbola olan tutkusunu, coşkusunu ben bu şehirde yaşadım.

‘Türk Ocağı Kulübü’nde oynadım’

*Yıllar sonra ne yazık ki 89 yılında Samsun şehri, Samsunspor adına acı bir kaza yaşadı. Allah rahmet eylesin. O dönem o kazada kaybettiğimiz insanlar vardı. Allah’ın lütfu ya ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunduğum iki yıl futbol oynadım. Türk Ocağı Kulübü’nde oynadım.

*Benim kulübümün stadının adı o kazada hayatını kaybeden Mete Adanır Stadı’ydı. Buradan rahmetle anıyorum. O Kıbrıslı güzel genci. 26-27 yaşında hayatına veda etmişti. Ben 19 Mayıs kenti, bu güzel şehrin o ismiyle bütünleşen memleketimin bayrağının rengini taşıyan Samsunspor’un şampiyonluğunu tebrik ediyorum.