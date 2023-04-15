AKP adayı rektör, kadroları adrese teslim ilanla doldurmuş

MEHMET BARAN KILIÇ

AKP’den milletvekili adayı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin eski rektörü Adem Korkmaz döneminde 200’den fazla ‘adrese teslim’ kadro ilanı açılmış.

Adem Korkmaz. Fotoğraf: AA

14 Mayıs’ta düzenlenecek seçimler için partiler milletvekili adayı listelerini 9 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etmişti.

Korkmaz, AKP’den Burdur 1’inci sıra milletvekili adayı oldu.

Adem Korkmaz, 2015’ten beri Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde rektördü. Aday adaylığı başvurusu öncesinde de rektörlükten istifa etti.

Onlarca adrese teslim kadro ilanı

‘Kişiye özel ilan’ konusunda hem Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) hem de Danıştay’ın kararları var.

YÖK, 9 Mart 2021’de yönetmeliğe “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının kısmi veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemez” şartı koymuştu.

Danıştay İdari Davaları Daireler Kurulu da başvuru koşullarının kişiye özel olmaması yönünde karara hükmetmişti.

Buna rağmen, Korkmaz döneminde çok sayıda adrese teslim ilan açıldı. İlanlara adayların çalışma alanları ve lisansüstü tezleri yazıldı.

YÖK’ün yönetmelik değişikliğinden sonra Korkmaz yönetimindeki üniversite, 13 farklı tarihte kadro ilanına çıktı. Bu ilanlarda 140 doktor öğretim üyesi, 83 doçent öğretim üyesi ve 40 profesör öğretim üyesi ilanı verildi. Toplam verilen kadro ilanı sayısıysa 263.

Tarihe göre kadro ilanı sayısı şöyle:

*19 Nisan 2021: 12 profesör, 14 doçent öğretim üyesi ilanı

*5 Temmuz 2021: Dört profesör, 10 doçent, 22 doktor öğretim üyesi ilanı

*20 Ekim 2021: İki doçent, altı doktor öğretim üyesi ilanı

*22 Kasım 2021: Bir profesör, 19 doçent, 10 doktor öğretim üyesi ilanı

*29 Aralık 2021: İki profesör, bir doçent, 20 doktor öğretim üyesi ilanı

*11 Nisan 2022: 11 profesör, dokuz doçent, 25 doktor öğretim üyesi ilanı

*25 Nisan 2022: Bir doktor öğretim üyesi ilanı

*20 Mayıs 2022: Bir doktor öğretim üyesi ilanı

*25 Temmuz 2022: Bir profesör, 10 doçent, 20 doktor öğretim üyesi ilanı

*21 Ekim 2022: Yedi profesör, dokuz doçent, 17 doktor öğretim üyesi ilanı

*16 Kasım 2022: İki profesör, bir doktor öğretim üyesi ilanı

*2 Aralık 2022: Bir doçent, sekiz doktor öğretim üyesi ilanı

*27 Aralık 2022: Sekiz doçent, dokuz doktor öğretim üyesi ilanı

Hemen hepsi adrese teslim

Kadroların hemen hepsinde adayların çalışma alanlarına veya lisansüstü tezlerine yer verildi.

Adrese teslim ilan örneklerinden bazıları şöyle:

*Seyahat – turizm ve eğlence hizmetleri bölümü doktor öğretim üyesi ilanı (21.10.2022): Turizm işletmeciliği alanında doktora yapmış, turist rehberliğinde personel güçlendirme ve kültürel mirasla ilgili çalışmalar yapmış olmak.

*İşletme bölümü doktor öğretim üyesi ilanı (21.10.2022): Özel hukuk alanında doktora yapmış, ticaret hukukunda güncel konular ve konkordato konularında çalışmalar yapmış olmak.

*Klinik bilimler bölümü doktor öğretim üyesi ilanı (25.07.2022): Veteriner dölerme ve suni tohumlama alanında doktora yapmış, mandalarda sperma saklanması konusunda çalışma yapmış olmak.

*Tarih bölümü doktor öğretim üyesi ilanı (22.11.2021): Osmanlı Devleti’nde 15-16’ncı yüzyıl Balkan iskan hareketleri üzerine çalışmış olmak.