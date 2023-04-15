Elon Musk, ChatGPT’ye rakip olmaya hazırlanıyor

Milyarder yatırımcı Elon Musk, ChatGPT’nin üreticisi OpenAI’ye rakip olacak bir ‘yapay zeka start-up’ı kurmaya çalışıyor.

Elon Musk. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Financial Times’ın aktardığına göre Musk, yapay zeka araştırmacıları ve mühendislerden oluşan bir ekip kuruyor. Musk ayrıca sahibi olduğu SpaceX ve Tesla’daki bazı yatırımcılarla yeni girişimine para yatırma konusunda görüşmeler yapıyor.

Musk, Nvidia’dan binlerce grafik işleme birimi ve yapay zeka gibi yoğun görevler için gereken bilgi işleme güç sağlayan sistemler edindi.

Elon Musk, geçen ay Nevada’da ‘X.AI Corp’ adlı bir firmayı kaydettirdi. Kayıtlara göre firmada Musk tek yönetici olarak görülüyor.

Musk iki hafta önce, bir grup yapay zeka uzmanı ve teknoloji sektörü yöneticisi, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT 4’ten daha güçlü bir sistem geliştirmeye ara verilmesi için çağrı yapmıştı. Çağrıda, gelişmiş yapay zekanın topluma ve insanlığa riskleri anlatılmıştı.