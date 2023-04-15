Boğaziçi Üniversitesi’nde bir akademisyene göreve başlamadan koltuk verildi

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi’nde kendisi için adrese teslim kadro açılan bir öğretim üyesine henüz göreve başlamadan bir komisyonda koltuk verildi.

Fotoğraf: Facebook

Kayyım yönetimden önce Boğaziçi Üniversitesi’ndeki kurul ve komisyonlar, yönetim kademesinde bulunmayan akademisyenlerin de okulla ilgili söz sahibi olmasına olanak sağlıyordu. Okuldaki yetki komisyonlar aracılığıyla dağıtılmıştı. Akademisyenlerin birden çok komisyonda görev almamasına dikkat edilir ve bu sayede daha fazla kişi okulla ilgili söz hakkına sahip olurdu.

Kayyım yönetimle birlikte komisyonlar işlevsizleştirildi, yönetime yakın az sayıda kişi çok sayıda komisyona atandı. 22 Mart tarihli üniversite yönetim kurulu kararıyla kurul ve komisyonlardaki 210 koltuğun 150’si ‘kayyım rektör’ Naci İnci döneminde işe girmiş veya idari pozisyonlara atanmış kişilere verildi. Çok sayıda kişiye de birden fazla koltuk verildi.

Bir öğretim üyesineyse henüz göreve başlamadan bir koltuk verildi.

Adrese teslim kadro ilanı açıldı

Dr. öğretim üyesi Oğuz Köklü için, 31 Aralık 2022’de ‘matematik ve fen bilimleri eğitimi’ bölümünde bir adrese teslim kadro ilanı açıldı.

Aradan geçen dört buçuk aydaysa Köklü’nün bölüme atandığına dair bir belge yok. Normal şartlarda, bir öğretim üyesi atandığında okuldaki tüm çalışanlar atamayla ilgili belgeye ulaşabiliyor. Köklü’nün atandığıyla ilgili belgeyse ortada yok.

Diken’in edindiği bilgilere göre Köklü’nün atanmasına rağmen belge hazırlanmamış olabilir çünkü ‘kayyım yönetim’ bazen atamaların belgesini yayınlamıyor.

Göreve başlamadan koltuk verildi

Ancak kesin olan şu ki, Köklü henüz bölümdeki görevine başlamadı. Göreve başlama işlemleri bölüm tarafından yürütülüyor. Köklü’yle ilgili bölüme iletilen herhangi bir şey yok.

Buna rağmen Köklü’ye bir komisyonda koltuk verildi.

22 Mart tarihli görevlendirmelere göre, Köklü ‘öğrenci faaliyetleri koordinasyon kuruluna’ üye yapıldı. Yani atandığı şüpheli ve göreve henüz başlamış bir kişiye ‘kayyım yönetim’ tarafından koltuk verildi.