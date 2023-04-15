Kılıçdaroğlu: Devlet yine devlet olacak, parti de parti

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bay Kemal’de devlet devlet olacak, parti de parti” dedi.

Görsel: Twitter

“Kırcaali’den selamlar. Evlad-ı Fatihanlarla akşam iftarımız var…” notuyla Twitter’dan yayınladığı videoda Bulgaristan Kırcaali’den seslenen Kılıçdaroğlu, şunları dedi:

*Size Kırcaali’den sesleniyorum. Tek bir lafım olacak: Türk dünyası politikası, Akdeniz politikası, dış politika ve savunma sanayii politikası… Bunlar devlet politikalarıdır.

*Ve devlet politikası partilerden bağımsızdır çünkü devlet bakidir. Saray partiyi devletleştirdiği için, dış politikayı şahsileştirdiği için algı yapıyor.

*Aslında bu Sovyet rejimidir. Parti, devletmiş gibi davranıyor. “Bay Kemal gelince o duracak, bu duracak” algısı yapıyorlar. Durmaz efendim, durmaz. Bay Kemal’de devlet yine devlet olacak. Parti de parti.

*Devlet ciddi olacak, ciddi. Olması gerektiği gibi, herkesin kapısında para dilenen “Ben ettim sen etme” diye bir Türkiye görmeyeceksiniz artık. Hiç merak etmeyin!