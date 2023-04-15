ORC müdürü: Muharrem İnce’nin oyu maksimumda

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, şu an Muharrem İnce diyenlerin bir yıl önce Ümit Özdağ dediğini ve seçimin ikinci tura kalma ihtimalinin tek nedeninin İnce’nin oy oranı olduğunu belirtti.

Pöstek, “Bizde şu an çıkan oran Muharrem İnce’nin maksimum oy oranı, yukarılara doğru seyretmez” dedi.

Muharrem İnce. Fotoğraf: AA

ORC, 7-11 Nisan’de yüz yüze 5 bin 400 katılımcıyla düzenledği ankette şu sonuç çıkmıştı:

Kemal Kılıçdaroğlu: 48,9

Recep Tayyip Erdoğan: 41,5

Muharrem İnce: 7,2

Sinan Oğan: 2,4

Ankete göre partilerin oy dağılımı da şöyleydi:

AKP: 31,6

CHP: 28,5

İYİ Parti: 14,3

HDP: 8,8

MHP: 6,2

Memleket: 4,1

TİP: 2

BBP: 1,6

Zafer Partisi: 1,4

‘İlk turda da sonuçlanabilir’

Sözcü’den Ruhat Mengi’ye konuşan Pösteki, bu sonuçları değerlendirdi.

Pösteki, şunları söyledi:

*Muharrem İnce’ye verilen oyların çok çok küçük bir kısmının bile Kılıçdaroğlu’na geçmesi halinde ilk turda seçimin sonuçlanacağı verilere yansıyor.

*Muharrem İnce’nin seçmeninin seçim zamanına yakın tavrını güçlü olan adaydan yana kullanacağını düşünenlerdenim.

*Her ne kadar Muharrem İnce’nin popülaritesi çok konuşuluyor olsa da çok fazla tepki de oluşmaya başladığını, istifalar olduğunu görüyoruz. Gördüğümüz tablo, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk tura çok yakın olduğunu gösteriyor.

‘Maksimum oy oranı’

*Bizde şu an çıkan oran Muharrem İnce’nin maksimum oy oranı, şu anki eğilime göre oy oranı yüzde 7, bu oran yukarılara doğru seyretmez ya bu şekilde kalacak ya da aşağı doğru seyredecek. Diğer adayların kampanya programına göre şekillenecek.

‘Ümit Özdağ diyorlardı’

*Ümit Özdağ bundan bir yıl önce çıktığı zaman şu an Muharrem İnce diyen seçmenlerin ciddi bir bölümü Ümit Özdağ diyordu. Sonradan Muharrem İnce sahneye çıkınca Muharrem İnce demeye başladılar. İnce’nin sempatik bir siyasetçi oluşu, geçen seçim cumhurbaşkanı adayı oluşu onu daha popüler hale getirdi. Fakat özellikle ana partilerde, adaylar sahaya çıktıkça ben Muharrem İnce diyen seçmenin de tercihlerini diğer iki güçlü adaydan yana tavır gösterebileceğini söylüyorum.

‘Seçmeninin tavrı önemli’

*Mesela şu an Kılıçdaroğlu veya Erdoğan’a oyunu vermek istemeyip İnce’den yana tavır gösterenler seçim yaklaştıkça azalabileceğini görebiliriz ama şu anki eğilim bu yönde.

*Burada İnce’nin ne tavır gösterdiğinden ziyade onun seçmeninin seçime yaklaştıkça nasıl bir refleks göstereceği önemli, geçmiş tecrübelerimize ve geçmiş seçim sonuçlarına dayanarak konuşursak; böyle çok önemli, tarihi bir seçimde Muharrem İnce diyen, Sinan Oğan diyen seçmenin tavrını güçlü adaydan yana kullanacağını düşünüyorum.