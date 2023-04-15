Yöneylem direktörü: Gençlerin İnce tercihinde mantık bulamıyoruz

Yöneylem Direktörü Derya Kömürcü, ilk defa oy kullanacak seçmen grubunda Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye oy verecek kişilerin motivasyonlarını bulamadıklarını söyledi.

Muharrem İnce. (Fotoğraf: Youtube)

Yöneylem Araştırma’nın 27-29 Mart tarihlerinde düzenlediği anketlerde Memleket Partisi ve Muharrem İnce’nin oyu dikkat çekiyor.

Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldığında Memleket Partisi’nin yüzde 4,5, İnce’ninse yüzde 9,1 seviyesine ulaştığı görülüyor. Bu sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimleri ‘İnce etkisiyle’ ikinci tura kalıyor.

Hangi kesimlerden oy alıyor?

Öte yandan, MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre İnce’nin hemen her kesimden oy aldığı görülüyor. Ancak özellikle bu seçimlerde ilk defa oy kullanacak genç kesimde İnce’ye bir ilgi olduğu da anlaşılıyor. İnce’nin oylarının beşte birine yakını bu gruptan kaynaklanıyor.

Yöneylem Direktörü Derya Kömürcü, son anket sonuçlarıyla ilgili Evrensel’den Serpil İlgün’e konuştu.

Kömürcü, İnce’ye oy veren bir grubun bunu protesto amaçlı yaptığını, ilk kez oy kullanacak seçmenlerden İnce’ye oy vereceklerin motivasyonlarınıysa bulamadıklarını dile getirdi.

‘Yükseliş İnce’nin yükselişi değil’

Kömürcü, şunları söyledi:

*Muharrem İnce’nin oy oranının son bir iki ayda inanılmaz bir yükseliş içinde olduğunu görüyoruz ama bu yükseliş İnce’nin yükselişi değil, üçüncü seçeneğin yükselişi. Seçmenlerin bir kısmı açısından üçüncü bir seçeneğe ihtiyaç var. Onu da şöyle anlayabiliyoruz; üç ay önce seçmenlerin bir kısmı en iyi adayın Mansur Yavaş olduğunu düşünüyordu. Yavaş’ın oylarını Kılıçdaroğlu ile kıyaslandığında çok yüksek oranlarda görüyorduk. Başka bir seçmen kümesi de İmamoğlu’nu tercih ediyordu. Aday belli olduktan sonra yaptığım yorumlarda seçmenlerin ağırlığının ortak adaya yöneleceğini ama bir kısmının da bunu protesto edeceğini söylemiştim.

‘Gördüğümüz şey protesto’

*Şimdi gördüğümüz şey protesto. 6 Mart’ta Kemal bey ortak cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandıktan sonra bir grup seçmen bunu protesto ediyor. Protesto edenlerin içinde de ideolojik olarak kendilerini daha ulusalcı olarak tanımlayanlar var. Bir dönem Zafer Partisi’nin yükselişinde pay sahibi olmuş olanlar (Zafer Partisi şimdi iyice sönmeye başladı) Memleket Partisi’ne yöneliyorlar diyebiliriz. Bunu sosyal medya kampanyalarında da görüyoruz.

‘Bir mantık bulamıyoruz’

*İlk kez oy kullanacak seçmenlerin içinde “İnce’ye oy vereceğim” diyenler çok ciddi oranlara, yüzde 10’un üzerine çıkıyor. Türkiye ortalaması sekiz oluyorsa bu gençlerde 12 oluyor. Böyle bir şey var ama bunun arkasında bir motivasyon, bir mantık bulamıyoruz. Tamamen kendilerine dayatılan iki yoldan başka bir yere gitme hali. Bir çıkıntılık yapmak hoşlarına gidiyor.

*Bugün İnce ‘adaylıktan çekiliyorum’ dese, bu seçmenlerin bir kısmı yine başka yere gitmek için seçenek arayacaklar ama genel olarak siyasi tutumlarını, tercihlerini incelediğimde seçmenin bir kısmının sandığa gitmeyeceğini, birinci turda bir kısmının Kılıçdaroğlu’nun kazanacağına ikna olacağını düşünüyorum. O yüzden de kaçınılmaz olarak bu iş birinci turda bitmez demiyorum. Şu an Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında ölçtüğümüz yaklaşık 5 puanlık Kılıçdaroğlu lehine olan fark bu seviyelerde devam ederse ve İnce’ye destek verenlerin yarısı sandığa gitmeseler, ilk turda bitme ihtimali olabilir diyorum.

25 altı erkekler İnce’yi bırakıyor

Öte yandan İnce, çıktığı son iki programdaki performansıyla ‘gözden düştü’. Sosyal medya platformu Vole’de düzenlenen anketlere katılan 25 yaş altı erkeklerin İnce’ye desteğinin eridiği görüldü.