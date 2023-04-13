MetroPOLL anketi: İnce hangi kesimden oy topluyor?

MetroPOLL Araştırma’nın çalışmasına göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok oyu AKP seçmeninden alıyor.

Muharrem İnce. (AA)

MetroPOLL’ün 1-3 Nisan’da 28 ilden 2 bin 610 katılımcıyla düzenlendiği anketin sonuçları şöyle açıklanmıştı:

Kılıçdaroğlu: 42,6

Erdoğan: 41,1

Muharrem İnce: 5

Sinan Oğan: 2,2

Kararsız: 4,4

Protesto oy: 1,6

Cevap yok: 3,1

İnce’nin oyları

MetroPOLL kurucusu Özer Sencar bu anketteki İnce’ye dair başka bir veriyi daha paylaştı. Buna göre İnce, en çok oyu 2018’deki seçimlerde AKP’ye oy veren seçmenlerden alıyor. İkinci sırada CHP seçmenleri yer alıyor.

Ankete göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İnce’ye oy vereceğini söyleyenlerin 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde oy verdikleri partiler şöyle:

AKP: Yüzde 21,1

CHP: Yüzde 17,8

MHP: Yüzde 14,7

İYİ Parti: Yüzde 13,4

HDP: Yüzde 4

Diğer: Yüzde 0,4

Cevap yok: Yüzde 3,3

24 Haziran’da oy kullanmayan: Yüzde 7,6

24 Haziran’da yaşı tutmayan: Yüzde 17,7

Muharrem ince aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere her kesimden destek alabiliyor. pic.twitter.com/riya6o96Hb — Ozer Sencar (@ozersencar1) April 13, 2023

Editör notu: Anketlerde Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgi açıklanmadı:

Anketin kimin adına yapıldığı, kim / hangi parti / aday tarafından finanse edildiği