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Yaramazlara biraz batar!

MetroPOLL anketi: Kılıçdaroğlu önde, İnce-Oğan toplamı 7’nin üstünde

MetroPOLL Araştırma Başkanı Özer Sencar, cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin nisananket verilerini paylaştı. Buna göre, millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu cumhur ittifakı adayı Tayyip Erdoğan’ın önünde olmasına rağmen seçim ikinci tura kalıyor. 

Fotoğraf: AA

MetroPOLL, nisana ait anket sonuçlarını paylaştı.


Katılımcılara, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıda yer alan adaylar kalırsa hangi adaya oy verirsiniz” diye sorulan anketin sonuçları şöyle:

  • Kılıçdaroğlu: 42,6
  • Erdoğan: 41,1
  • Muharrem İnce: 5
  • Sinan Oğan: 2,2
  • Kararsız: 4,4
  • Protesto oy: 1,6
  • Cevap yok: 3,1

MHP’ye oy verenlerin yüzde 13,7’si ve Memleket Partililerin yüzde 14,5’i Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söylüyor.

İYİ Partililerin yüzde 80,4’ü Kılıçdaroğlu’na, yüzde 8,7’si Muharrem İnce’ye oy vereceğini dile getiriyor.

HDP’lilerin Kılıçdaroğlu’na desteği, İYİ Partililerden 1,2 puan daha fazla.

26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemiyle 1-3 Nisan 2023 tarihinde 2 bin 610 kişiyle düzenlenen anketin hata payı +/- 1,88.

MetroPOLL’un önceki anketleri

MetroPOLL, en son 31 Mart’ta Ocak-Şubat-Mart aylarına ait anketleri paylaşmıştı.

Bu anketlerdeki sonuçlar şöyleydi:

Ocak

  • Kılıçdaroğlu: Yüzde 43
  • Erdoğan: Yüzde 45,9
  • Kararsız: Yüzde 3,8
  • Protesto: Yüzde 6,1
  • Cevap yok: Yüzde 1,2

Şubat

  • Kılıçdaroğlu: Yüzde 41,4
  • Erdoğan: Yüzde 42,7
  • Kararsız: Yüzde 2
  • Protesto: Yüzde 10,1
  • Cevap yok: Yüzde 3,6

Mart

  • Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,6
  • Erdoğan: Yüzde 42
  • Kararsız: Yüzde 5,1
  • Protesto: Yüzde 5,9
  • Cevap yok: Yüzde 2,4

Kılıçdaroğlu’nun adaylığı 6 Mart’ta ilan edilmişti. Kılıçdaroğlu, 20 Mart’ta Meclis’te HDP eş başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’la görüşmüş, daha sonra HDP’nin de bileşeni olduğu emek ve özgürlük ittifakı cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını açıklamıştı.

Editör notu: Anketlerde Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgi açıklanmadı:

Anketin kimin adına yapıldığı, kim / hangi parti / aday tarafından finanse edildiği

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