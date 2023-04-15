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Yaramazlara biraz batar!

Ay’a sert iniş olmadı yerine İMECE uydusu fırlatıldı

İMECE uydusu, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden uzaya fırlatıldı. Hükümetin asıl hedefiyse Ay’a sert inişti ama bu başarılamadı.

Fotoğraf: AA

Fırlatma, daha önce üç defa iptal edilmişti.


İMECE, yörüngedeki testleri tamamlandıktan sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil olacak. Sivil ve güvenlik amaçlı kullanılabilecek uydunun tasarım görev ömrü beş yıl olarak planlandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İMECE’nin uzaya fırlatılmasının ardından video mesajla yayınladı.

Erdoğan şöyle konuştu: “İMECE uydusu, görüntü çözünürlüğü, haberleşme hızı ve manevra kabiliyeti açısından Türkiye’nin en gelişmiş yer gözlem uydusu olacak. İMECE uydusu, milli savunma, afet yönetimi, tarım, ormancılık, çevre ve şehircilik başta olmak üzere pek çok alanda gözümüz olacak.”

Hedef Ay’a sert inişti

Erdoğan, Şubat 2021’deki bir konuşmasında “2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay’a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz” demişti. Ancak Ay hedefi henüz tutturulamadı.

İMECE uydusu, ‘rüzgar nedeniyle’ uzaya fırlatılamadı

Erdoğan: 2023 sonunda Ay’a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz

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