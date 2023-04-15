Demirtaş’tan seçmene bir uyarı, bir çağrı

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, seçmenleri uyararak “Milletvekili kazandırmayan her oy, Erdoğan’a yarayacak” dedi. Demirtaş, oyların milletvekili çıkarabilecek partilere verilmesini önerdi.

Fotoğraf: HDP

Kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti listelerinden seçime girecek olan HDP’liler, emek ve özgürlük ittifakına bu parti çatısı altında ortak liste önermişti.

İttifaktaki Türkiye İşçi Partisi’yse (TİP) bazı şehirlerde kendi logo ve adıyla seçime girerken, bazı şehirlerde Yeşil Sol Parti lehine aday çıkarmadı.

Ortak liste çağrıları

Tartışmalar sürerken, yedi yıldır tutuklu bulunan eski Diyarbakır belediye başkanı HDP’li Gültan Kışanak, TİP’i ortak listeye çağırarak, ”Bir tek oyu bile heba etmeye kimsenin hakkı yok” demişti.

Demirtaş da bu çağrıya destek vererek “Tek bir milletvekilliğinin bile geleceğimizi belirleyeceği bu seçimde Türkiye’nin tüm sosyalistlerini, tüm demokratlarını Yeşil Sol Parti listelerine güç vermeye, güç almaya çağırıyoruz” demişti.

Demirtaş uyarılarına devam ediyor.

‘Milletvekili çıkarabilecek partilere’

Twitter hesabından açıklamada bulunan Demirtaş, seçmene ‘milletvekili çıkarılabilecek partilere vermesi’ yönünde çağrıda bulundu.

Demirtaş, şunları söyledi:

*Merhaba. Aklındaki, gönlündeki partiye oy vermek için çok haklı nedenlerin olduğundan eminim. Ama senin oyunla milletvekili çıkarılmazsa bunun çok ağır sonuçları olacak. Lütfen akılcı olanda birleşelim. Oyunu, milletvekili çıkarabilecek partilere ver lütfen.

*Milletvekili kazandırmayan her oy, Erdoğan’a yarayacak. Oy verdiğin parti milletvekili çıkaramazsa kendi elinle kendi geleceğini karartmış olacaksın. Yani şakası yok: Ya tam diktatörlük ya da demokrasi. Bildiğini biliyorum, yine de vurgulamak istedim. Selam, sevgilerimle.