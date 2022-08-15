Akşam Postası / 15 Ağustos 2022

‘Beyaz çöküş’: Tıp fakültelerini tercih edenler azaldı, taban puanlar çakıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları bugün açıklandı. Alandaki hekimlerin memnuniyetsizliği, bu yıl sınava giren öğrencilerin seçimlerini de etkiledi. Kamu üniversiteleri tıp fakültelerinin taban puan sıralamasında, önceki yıla göre 10 bine varan düşüşler oldu. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “Türkiye tarihinde ilk kez tıp sıralaması bir anda bu kadar geriledi” dedi.

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: ‘Diktatörü göndereceğiz’ diyen Kaftancıoğlu’na soruşturma

İstanbul başsavcılığı, “Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz” diyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında resen soruşturma açtı.

Binlerce Türkmenistanlının Türkiye’de mahsur kaldığı iddiasıyla suç duyurusu

Yaklaşık iki buçuk yıldır yapılmayan işlemler nedeniyle ülkelerine dönemediklerini söyleyen Türkmenistanlılar, ülkelerindeki hükümete eleştirileri nedeniyle saldırıya uğradıklarını belirterek, suç duyurusunda bulundu.

Bedava tampon ve pedin yasal hak olduğu ilk ülke

İskoçya, bedava tampon ve pede erişimi yasal güvence altına alan ilk ülke oldu.

Cebimizden çıktı: KKM’nin bütçeye yükü temmuzda 60 milyar lirayı aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre kur korumalı mevduat (KKM) için yılbaşından beri 60,6 milyar TL ödendi.

‘Rant projesi’ Togo Kuleleri için ‘hurda karşılığı’ yıkım ihalesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Togo Kuleleri’nin yıkımı için ‘hurda karşılığı‘ ihale ilanı açtı.

Soylu’nun şirketi, Varlık Fonu’ndaki şirketten acenteliği kaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun şirketi ‘Esigortan‘, hissesinin yüzde 81,1’i Varlık Fonu’nda olan Türkiye Sigorta’nın acenteliğini aldı.

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: 20-30 kuruş indirim, utanın be

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri’nde açıklanan indirimlerin beklentilerin çok altında kalmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: “Ben perakendecilere indirim talebi mektupları yazarken, sen 10 ay seyrettin Erdoğan. Millet burnundan soluyor, sen indirim yalanları söylüyorsun. Yapıla yapıla 20-30 kuruşluk indirimler yapıldı. Her şeyiniz skandal. Utanın be!”

Karamollaoğlu ‘Altılı masanın önemi kalmadı’ sözünü açtı: Kimse çarpıtmasın

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Altılı masa, benim kanaatim devam eder ama eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı” sözlerinin ‘yanlış yere çekildiğini’ belirterek düzeltti: “İttifakların eskisi kadar önemli olmadığını söylemiştik. Bunun sebebi de iktidarın bu konuda yaptığı değişiklikler. Ancak ‘Bunun hiçbir faydası yok, bunun hiçbir önemi yok’ demedik. Bu (altılı masa) devam edecek kanaatindeyim… Kimse, bir kelimenin alınıp çarpıtılmasıyla bir şeyler, yanlış şeyler çıkarmaya teşebbüs etmemeli.”

Boğaziçi’nden akademisyen Can Candan’a: 15 yıllık ofisini 3,5 saatte boşalt

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, mahkeme kararına rağmen okulla ilişiğini kestiği akademisyen Can Candan’a ofisi boşaltması için tebligat gönderdi. Yönetim, ofisi boşaltması için Candan’a 3,5 saat süre verdi.

‘Kahrolsun Esad’ diyen Bahçeli de çark etti, Çavuşoğlu’na destek verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun “Kalıcı barış için muhalefetle rejimi anlaştırmamız lazım” sözlerine destek verdi. Bahçeli, daha önce “Katil Esad’la görüşme teklifinde bulunanlar akıllarını başlarına alsın” demişti.

Balıklı Rum Hastanesi’ndeki yangına ilişkin rapor hazır

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesindeki Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangına ilişkin hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı raporunda, yangının çıkış sebebinin sağlıklı bir şekilde tespit edilemediği belirtildi.