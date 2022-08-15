Ankara’da şiddetli fırtına ve sağanak: Bir kişi hayatını kaybetti

Ankara’daki şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan ikisi stajyer mühendis biri stajyer mimar üç kişiden 21 yaşındaki Taha Öztürk hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Görsel: AA (Temsili)

AA’nın aktardığına göre Yenimahalle’de saat 16.30 sıralarında Hipodrom Caddesi’nde bulunan inşaatta, beton kalıplarının devrilmesi sonucu üç kişi kalıpların altında kaldı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri, yaralılar 21 yaşındaki stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk ve aynı yaştaki stajyer mimar Ege Kıratlı’yı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, 22 yaşındaki stajyer mühendis Emre Çetin’i ise İbni Sina Hastanesi’ne kaldırdı.

Taha Öztürk, tüm müdahalelere rağmen tedavisinin devam ettiği sırada hastanede hayatını kaybetti.

Bilinçleri yarı açık diğer iki stajyerin tedavileri ise hastanede sürüyor.