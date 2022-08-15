TTB’nin intörn hekim maaşı çağrısı sonrası Bakan Koca yeni dönemi işaret etti

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) Meclis’e toplantı çağrısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intörn hekim maaşlarında asgari ücret düzenlemesi için yeni yasama dönemini işaret etti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 18 Temmuz’da devlete bağlı üniversitelerdeki tıp ve diş hekimliği fakültelerinin son sınıf stajyer doktor öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeneceğini açıklamıştı.

TTB’nin açıklamasına göre birlik, intörn hekim ve diş hekimlerinin gelirlerinin asgari ücret tutarında artırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na 12 Ağustos 2022’de birer yazı iletti.

TTB’nin ilettiği yazılarda bu konuya değinilerek 1 Ekim 2022 tarihine kadar tatile giren Meclis’in, gerekli yasal düzenleme için toplantıya çağırılması talep edildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: “İntörn doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılması kararı 18 Temmuzda açıklandı. TBMM, 1 Temmuzda tatile girmişti. Yeni yasama döneminde, gerekli irade tecelli edecektir. Asgari ücret düzeyinde ödeme, Meclis’ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak.”