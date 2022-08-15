‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: ‘Diktatörü göndereceğiz’ diyen Kaftancıoğlu’na soruşturma

İstanbul başsavcılığı, “Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz” diyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında resen soruşturma açtı.

Fotoğraf: CHP

Anadolu Ajansı’na göre başsavcılık, soruşturmayı ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan açtı. Erdoğan’ın avukatları da Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesine göre Kaftancıoğlu ‘yüz kızartıcı ifadeler kullanarak’ Erdoğan’ın ‘onur, şeref ve haysiyetini zedeledi.’

12 Ağustos’ta partisinin gençlik kolları başkanlarıyla bir araya gelen Kaftancıoğlu, buradaki konuşmasında “Belki de dünya tarihinde bir ilki başaracağız. Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz” demişti.