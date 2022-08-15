Nebati: Tasarruf sahiplerinin üçte biri ‘kur korumalı’da

TL’deki değer kaybını engellemek için devreye konulan kur korumalı mevduat (KKM), ‘Hazine’den tasarruf sahiplerine servet transferi’ diye eleştirilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati mali yüküne rağmen sistemi savundu.

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KKM, doların Aralık 2021’de 18’i aşmasıyla devreye konulmuştu. Sistem, dövizin yükselmesi durumunda KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın devlet tarafından ödenmesini esas alıyor. BDDK’nın verilerine göre KKM’deki para 1 trilyon 133 milyar lirayı geçti. Meblağ arttıkça kamunun ödeyeceği fark büyüyor.

Haziranda açıklanan verilere göre KKM ödemelerine vazgeçilen vergi muafiyetleri de eklenince ilk ödemelerin başladığı mart sonundan temmuza kadar dört aylık toplam yük 47,4 milyar liraya çıkıyor. Erdoğan’ın ekonomideki sorunlarla klasik yöntemlerle mücadele yerine sürdürmeyi seçtiği ‘inat’ KKM gecesi ve sonrası müdahaleleriyle 81 milyar doları (1 trilyon 454 milyar 905 milyon TL) bulmuş görünüyor. Buna 47,4 milyar TL’lik KKM yükü de eklenmiş durumda.

Kılıçdaroğlu’nun çıkışı

Ekonomistler, Hazine’ye yük olan bu sistemin dövizin artışını durdurmadığını ve sadece birikimi olanlara yaradığını savunuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sistemi ‘ekonominin kalbine yerleştirilmiş bomba’ olarak nitelendirerek “Kur korumalı mevduat sahiplerine, yani bir avuç kişiye sesleniyorum. Bizim iktidarımızda sadece ve sadece faizi alacaklar. Öyle döviz garantisi falan yok. Türkiye sömürge bir ülke değil, birilerinin sömürge alanı da değil” demişti.

Nebati savundu

Tepkiler yükselirken Bakanı Nebati, sistemi ‘vatandaşlarla birlik olmayı sağlayan en önemli araç’ diyerek savundu. Tasarruf sahiplerinin üçte birinin KKM’yi tercih ettiğini belirten Nebati şunları kaydetti:

*Kur Korumalı TL Mevduat hesabı, milletimizin tasarruflarını döviz yerine Türk Lirası’na yatırmasını teşvik eden, bu sayede ekonomimize çok önemli katkı sağlayan bir enstrümandır.

*Tasarruf sahiplerinin üçte biri döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor. Böylece hem ekonomik büyümemize katkı sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyen kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyuyor.

*Ülkemizde enflasyonu tetikleyen aşırı kur hareketleri ile mücadelemizde vatandaşlarımızla birlik olmamızı sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olan Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum.