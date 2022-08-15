YKS tercih sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları sonuçlarını açıkladı.

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Adaylar, ÖSYM’nin sonuç sorgulama sayfası ‘sonuc.osym.gov.tr’ adresine TC kimlik numarası ve şifreleriyle girerek sonuçlarına ulaşabilecek.

Bu sonuçlara göre bir programa hak kazanan adaylar 22 ile 26 Ağustos’ta arasında kayıt işlemlerini yapabilecek. Adaylar için elektronik kayıt tarihiyse 22 ila 24 Ağustos’ta olacak.

Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için gerekli olduğunda yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.