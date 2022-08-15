Boğaziçi’nden akademisyen Can Candan’a: 15 yıllık ofisini 3,5 saatte boşalt

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, mahkeme kararına rağmen okulla ilişiğini kestiği akademisyen Can Candan’a ofisi boşaltması için tebligat gönderdi. Yönetim, ofisi boşaltması için Candan’a 3,5 saat süre verdi.

Görsel: Youtube

Candan kararı Twitter’da şöyle duyurdu: “Bügün Boğaziçi Üniversitesi 13:30’da bana tebliğ edilen genel sekreter Hasan Fehmi Topal imzalı yazı ile kitap ve filmlerle tıka basa dolu 15 yıllık ofisimin mesai saati sonuna kadar boşaltılması isteniyor! Bana verilen süre 3,5 saat.”

Candan, daha öncesinde de cumadan beri okulun personel daire başkanlığından arandığını ve kendisine bir belgenin tebliğ edileceğini söylediklerini dile getirmişti. Candan’ın dediğine göre kendi Boğaziçi uzantılı e-posta adresi habersiz kapatılmış ve personel daire başkanlığı bu yüzden Candan’a ulaşamadığını söylemiş.

Bugün saat 13.30’da da Candan’a ofisi boşaltması tebliğ edildi. Candan’ın Diken’le paylaştığı belgelere göre, tebligat 12 Ağustos’ta yayımlandı ama Candan’a bugün tebliğ edildi.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Film Çalışmaları Programı öğretim görevlisi ve belgesel sinemacı Candan 16 Temmuz 2021’de dönemin ‘kayyım rektör vekili’ İnci tarafından görevden alınmış, 3 Ağustos 2021’de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açmıştı.

Davada 16 Şubat’ta oy çokluğuyla yürütmenin tedbiren durdurulmasına karar verilmiş ve Candan’ın görevine iade edilmesine hükmetmişti.

Daha sonra, Candan’ın 18 Temmuz’da duyurduğuna göre mahkeme, kararı hukuksuz bularak iptal etmişti. Ayrıca, Candan’a yoksun kaldığı özlük ve maddi haklarının faiziyle ödenmesine karar vermişti.

Candan, 8 Ağustos’ta güz 2022 döneminde vereceği derslerin seçilmiş dekanı görevden alınarak dışarıdan atanan fen edebiyat fakültesi dekanı tarafından onaylanmadığını bildirmişti.

Öğretim üyesi, 10 Ağustos’ta Twitter üzerinden ‘kayyım rektör’ oluruyla görev süresinin uzatılmamasına karar verildiğini yazmıştı.