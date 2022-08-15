Bütçe temmuzda 64 milyar lira açık verdi, vergi geliri bir yılda ikiye katlandı

Vergi gelirleri bir yılda yüzde 99,2 artarken, merkezi yönetim bütçesi temmuzda 64,19 milyar lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, aylık bütçe raporunu yayımladı.

Buna göre geçen yıl temmuzda 45 milyar 804 milyon TL açık veren bütçe, bu temmuz 64 milyar 19 milyon TL açık verdi.

Aynı dönemde 22 milyar 166 milyon liralık faiz dışı açık, 47 milyar 325 milyon liraya çıktı.

Bütçeden faiz harcamaları 16 milyar 694 milyon olurken, faiz hariç harcamalarsa 244 milyar 305 milyon liraya ulaştı.

Temmuz bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85 oranında arttı.

Vergiler yüzde 99 arttı

Geçen yıl temmuzda bütçe gelirleri 95 milyar 275 milyon lirayken, bu yıl yüzde 106,7 oranında artarak 196 milyar 980 milyon liraya yükseldi.

Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin temmuz ayı gerçekleşme oranı yüzde 8,7’den yüzde 7,7’ye indi.

Vergi gelirleri tahsilatı geçen yıla göre yüzde 99,2 artarak 168 milyar 848 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı yüzde 9,2’den yüzde 7,7’e indi.