Balıklı Rum Hastanesi’ndeki yangına ilişkin rapor hazır

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesindeki Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangına ilişkin hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı raporunda, yangının çıkış sebebinin sağlıklı bir şekilde tespit edilemediği belirtildi.

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Kazlıçeşme Mahallesi’ndeki hastanenin ihtiyarhane binası, 4 Ağustos’taki yangında kullanılamaz hale gelmişti. Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, önceki gün (13 Ağustos) yangında hasar gören binadaki temizlik çalışmasının bittiğini ve tadilatın yılbaşına kadar biteceğini söylemişti.

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı yangınla ilgili raporunu tamamladı.

İtfaiye olay yerine gittiğinde, hastanenin İhtiyarhane binasının çatısıyla çatı arasının yandığı, hastane çalışanlarının hastaları tahliye etmeye çalıştığına değinilen rapora göre müdahaleden sonra, ahşap çatı, ahşap tavan, elektrik tesisatı, hasta yatakları, pencereler, ahşap dolaplar, tekstil ürünleri, mini buzdolapları, kapılar, klimalar, mutfak dolapları ve araç gereçlerinin zarar gördüğü belirlendi.

Bir gün önce izolasyon çalışması yapılmış

Hastanedeki yangından bir gün önce iskele kurulduğu ve çatı arasında pürmüzle izolasyon çalışmalarının yapıldığı belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi:

“Bu alanda devam eden incelemelerimizde çatı arasından geçen odalara enerji veren mevcut elektrik tesisat kablolarında elektriksel yanma bulgusu araştırılmış ancak tavanın çökmesi ve yoğun tahribat sebebiyle oluşan enkaz birikintisi ve olay yerinde meydana gelen bozulmalar sebebiyle elektriksel bulgu tespit edilememiştir. Zemin kat ve birinci kat kamera kayıtları incelendiğinde, birinci kat kuzey cephe sol koridorun sonundaki büyük odada tarafımızdan yapılan gözlemi destekler nitelikte kamera saatiyle 12:48’de tavanın alevli şekilde birinci katta çöktüğü görülmüş, yangının tavan arasında başladığı kanaatine varılmıştır. Bu bilgiler ve bulgular ışığında yangının çıkış sebebi sağlıklı bir şekilde tespit edilememiştir.”