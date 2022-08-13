Yanan Balıklı Rum Hastanesi’nin tadilatı yılbaşına kadar bitecek

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, yangında hasar gören binadaki temizlik çalışmasının bittiğini ve tadilatın yılbaşına kadar biteceğini söyledi.

Fotoğraflar: AA

İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi’ndeki Balıklı Rum Hastanesi’nin ihtiyarhane binası, 4 Ağustos’ta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale gelmişti.

Anadolu Ajansı’na (AA) konuşan hastanenin vakıf başkanı Konstantin Yuvanidis, son duruma ilişkin bilgiler verdi. Hastanenin 1753’ten beri Zeytinburnu’nda hizmet verdiğini, yanan binanınsa 1894’te yapıldığını anlatan Yuvanidis, üç katlı İhtiyarhane binasının tamamında yangından dolayı hasar oluştuğunu kaydetti.

Yangın nedeniyle ilk aşamada 135 hastadan 104’ünün çevredeki hastanelere nakledildiğini anlatan Yuvanidis, daha sonra bu hastaların hastaneye geri getirildiğini ve diğer servislerde tedavilerine devam edildiğini bildirdi.

Temizlik bitti, tadilat başlayacak

Hastanenin diğer binalarındaki servisler ve polikliniklerde hasta kabulü yapıldığını aktaran Yuvanidis, binanın tadilatına yakın zamanda başlayacağını belirtti.

Tadilatın yılbaşına kadar biteceğini söyleyen Yuvanidis, şöyle dedi: “Tadilat kapsamında önce çatı yapılacak, daha sonra ince işlere geçilecek. Tadilat, yılbaşına kadar bitmiş olur, belki de daha yakın tarihte bitebilir. Tadilat biter bitmez başka yerlerde emanet olan hastaları kendi yerlerine geçireceğiz.”