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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 14 Ocak 2023

TİP’in tekzibine rağmen BirGün haberinin arkasında

BirGün gazetesi, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) yalanlayıp tekzip ettiği kulis haberinin arkasında durdu.

TİP’li Sera Kadıgil, vekil pazarlığı yaptıkları yönündeki haberi yalanladı

Sınavda HDP sorusunun ‘bedel’i: Üniversiteden üç ay uzaklaştırma

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Bülent Yücel, öğrencilere sınavda HDP’nin kapatılmasına işaret ederek sorduğu soru nedeniyle görevden üç ay süreyle uzaklaştırıldı.


ABD’li senatörden Türkiye’ye F-16 satışına ‘kesin itiraz’

ABD yönetimi, Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili kararını yasama organı kongreye iletti. Ancak önde gelen senatörlerden Bob Menendez’in itirazı var.

Washington-Ankara hattında pazarlık: ‘Sopanın ucundaki havuç’ F-16’lar

Bloomberg’e göre 2023’te izlenmesi gereken 50 şirket

Bloomberg, 2023’te yatırımları ve kritik hamleleriyle takip edilmesini gereken 50 şirketi sıraladı.

Bozdağ ‘altılı masa’nın falına baktı, ‘sivil darbe’ gördü

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘altılı masa’daki liderlerin seçilecek cumhurbaşkanının alacağı kararlarda imza yetkisini ‘yürütme organına sivil darbe’ olarak niteledi.

Yayoi Kusama & LV: Rengarenk işlerin arkasında karanlık bir zihin var

Meksika’dan ABD’ye giden Türkler artınca, konsolosluk taslak dilekçe hazırladı

Türkiye’den ABD’ye giden Meksika aktarmalı sığınmacı sayısı artıyor. Türk sığınmacıların işlemlerinin yoğunluğunu azaltmak isteyen Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu, çareyi dilekçe taslağı hazırlamakta buldu.

‘Plastik insan’ın yeni formu: Homo plasticus

Aydınlık ‘araştırdı’: Perinçek’in oy oranı yüzde 8,5

Aydınlık, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde oy oranının yüzde 8,5 çıktığı ‘araştırma’yı manşetine taşıdı.

Erbakan, Perinçek’in bir adım gerisinde: Oy oranımız yüzde 8

İstanbul Modern de var: New York Times 2023’te görülesi yerleri sıraladı

Kadıköy belediye başkanı: Scooter sayısı yasal sayıya insin yoksa toplayacağız

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy’deki ‘scooter’ sayılarının yasal sayıya inmesini istedi. Odabaşı, aksi takdirde scooter’ları toplayacaklarını söyledi.

Elitaş ‘EYT düzenlemesi bize gelmedi’ demişti: Bakana göre vekiller çalışıyor

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Bilgin, henüz Meclis’e gelmeyen EYT düzenlemesinden faydalanacak olanların ilk aylıklarını ‘şubat ya da martta’ alacaklarını söyledi. AKP’li Mustafa Elitaş’ın aksine Bakan Bilgin, düzenlemenin Meclis’te çalışıldığını savundu.

Demirtaş, seçim güvenliğinde Soylu üzerinden örnek verdi: En önemli konu bu

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Seçimin güvenliği bize emanettir” sözünü alıntılayarak “İşte tam da bu nedenle, seçimlerle ilgili en önemli konu budur” dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘askere alkışlatma’ çıkışı: Kenan Evren kafasısın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘askere alkışlatma’ sözlerinden ötürü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çıkıştı: “Sen artık Kenan Evren kafasısın.”

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Akşam Postası / 14 Ocak 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Britanya, Ukrayna’ya tank gönderiyor

Britanya Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde Britanya’nın Ukrayna’ya ana muharebe tanklarından bazılarını ek topçu desteğiyle birlikte göndereceğini söyledi.