Akşam Postası / 14 Ocak 2023

TİP’in tekzibine rağmen BirGün haberinin arkasında

BirGün gazetesi, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) yalanlayıp tekzip ettiği kulis haberinin arkasında durdu.

Sınavda HDP sorusunun ‘bedel’i: Üniversiteden üç ay uzaklaştırma

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Bülent Yücel, öğrencilere sınavda HDP’nin kapatılmasına işaret ederek sorduğu soru nedeniyle görevden üç ay süreyle uzaklaştırıldı.

ABD’li senatörden Türkiye’ye F-16 satışına ‘kesin itiraz’

ABD yönetimi, Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili kararını yasama organı kongreye iletti. Ancak önde gelen senatörlerden Bob Menendez’in itirazı var.

Bloomberg’e göre 2023’te izlenmesi gereken 50 şirket

Bloomberg, 2023’te yatırımları ve kritik hamleleriyle takip edilmesini gereken 50 şirketi sıraladı.

Bozdağ ‘altılı masa’nın falına baktı, ‘sivil darbe’ gördü

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘altılı masa’daki liderlerin seçilecek cumhurbaşkanının alacağı kararlarda imza yetkisini ‘yürütme organına sivil darbe’ olarak niteledi.

Meksika’dan ABD’ye giden Türkler artınca, konsolosluk taslak dilekçe hazırladı

Türkiye’den ABD’ye giden Meksika aktarmalı sığınmacı sayısı artıyor. Türk sığınmacıların işlemlerinin yoğunluğunu azaltmak isteyen Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu, çareyi dilekçe taslağı hazırlamakta buldu.

Aydınlık ‘araştırdı’: Perinçek’in oy oranı yüzde 8,5

Aydınlık, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde oy oranının yüzde 8,5 çıktığı ‘araştırma’yı manşetine taşıdı.

Kadıköy belediye başkanı: Scooter sayısı yasal sayıya insin yoksa toplayacağız

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy’deki ‘scooter’ sayılarının yasal sayıya inmesini istedi. Odabaşı, aksi takdirde scooter’ları toplayacaklarını söyledi.

Elitaş ‘EYT düzenlemesi bize gelmedi’ demişti: Bakana göre vekiller çalışıyor

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Bilgin, henüz Meclis’e gelmeyen EYT düzenlemesinden faydalanacak olanların ilk aylıklarını ‘şubat ya da martta’ alacaklarını söyledi. AKP’li Mustafa Elitaş’ın aksine Bakan Bilgin, düzenlemenin Meclis’te çalışıldığını savundu.

Demirtaş, seçim güvenliğinde Soylu üzerinden örnek verdi: En önemli konu bu

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Seçimin güvenliği bize emanettir” sözünü alıntılayarak “İşte tam da bu nedenle, seçimlerle ilgili en önemli konu budur” dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘askere alkışlatma’ çıkışı: Kenan Evren kafasısın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘askere alkışlatma’ sözlerinden ötürü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çıkıştı: “Sen artık Kenan Evren kafasısın.”