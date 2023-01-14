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Yaramazlara biraz batar!

Erbakan, Perinçek’in bir adım gerisinde: Oy oranımız yüzde 8

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin oy oranının yüzde 8 olduğunu açıkladı.

Fatih Erbakan. Fotoğraf: AA

Erbakan, aralık başında Türkiye genelinde 1600 kişiyle düzenlenen ankete göre oy oranlarının yüzde 8 olduğunu ve baraj problemiyle karşılaşmadıklarını dile getirdi. Erbakan, kendi yaptırdıkları ankette çıkan bu oranı yine de yeterli bulmadıklarını söyledi. Erbakan, hedeflerinin yüzde 10’un üzeri olduğunu belirtti.


Vatan Partisi’ne yakın Aydınlık Gazetesi de, bugünkü manşetinde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 8,5 olduğunu savunmuştu.

Aydınlık ‘araştırdı’: Perinçek’in oy oranı yüzde 8,5

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