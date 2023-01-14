İstanbul Modern de var: New York Times 2023’te görülesi yerleri sıraladı

ABD’nin önde gelen gazetelerinden The New York Times’ın ‘2023’te gidilecek 52 yer’ listesinde İstanbul da yer aldı. Haberde İstanbul Modern başta olmak üzere şehrin yenilenen sanat merkezleri öne çıkarıldı.

İstanbul Modern’in ünlü mimar Renzo Piano’nun imzasını taşıyan Karaköy’deki yeni müze binası daha açılmadan dünyanın cazibe merkezlerinden biri olarak görülüyor.

Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’in dünyaca ünlü mimar Renzo Piano imzalı yeni binasının bu yıl içinde açılması bekleniyor.

Haberde, Feshane, Yedikule Gazhanesi ve Haliç Tersanesi gibi İstanbul’un son dönemde yenilenen tarihi yapılarından da söz ediliyor.

İstanbul Modern’in Karaköy’deki binası, küresel medya ve eğlence platformu Time Out’un ‘2022’de dünyada yapılacak 22 en iyi ve yeni şey’ listesinde de yer almıştı.

New York Times’ın listesinde yer alan bazı yerler şunlar: