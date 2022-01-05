İstanbul Modern’in yeni binası Time Out’un ‘en iyiler’ listesinde

Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’in Karaköy’deki yeni binası, Küresel bir medya ve eğlence oluşumu Time Out’ın ‘2022’de dünyada yapılacak 22 en iyi ve yeni şey’ sıralamasında 21’inci sırada yer aldı.

Fotoğraf: İstanbul Modern

Pandemi sebebiyle en son 2020’de hazırlanan listenin 2022 sıralamasında, etkileyici müze açılışlarından sahne gösterilerine kadar kaçırılmaması gereken etkinliklere yer verildi.

Yazıda, Karaköy’deki eski konumunda yeniden kapılarını açacak İstanbul Modern Sanat Müzesi’nin yeni binasının, Centre Pompidou, Whitney Müzesi, Centro Botín, Beyeler Vakfı Müzesi gibi uluslararası pek çok müze ve sanat kurumunu tasarlayan, Pritzker ödüllü İtalyan mimar Renzo Piano imzası taşıdığı belirtildi.

Beyoğlu’ndaki geçici mekânına taşınmadan önce Karaköy’ün simge yapıları arasında yer alan müzenin eski yerine dönüşünün bölgeye önemli bir hareket kazandıracağı ifade edildi.

Uluslararası standartlarda bir müze olarak izleyiciyi merkezine alan İstanbul Modern’in yeni binasının; sergi salonları, eğitim atölyeleri, sinema, kütüphane, tasarım mağazası, etkinlik alanları, kafe ve restoranıyla sanatseverleri ağırlamaya hazırlandığı da kaydedildi.