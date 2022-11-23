Tony Cragg, eserini İstanbul Modern’e ‘ödünç’ verdi

Yapıtları dünyanın önde gelen müze ve sanat kurumlarında sergilenen Tony Cragg, ‘Runner’ adlı heykelini İstanbul Modern’e uzun süreli ödünç verdi.

Tony Cragg ‘Runner’ heykeli İstanbul Modern’in yeni müze binasının giriş platformunda sergileniyor

Cragg’in altı metrelik eseri İstanbul Modern’in yeni müze binasının giriş platformunda yerini aldı.

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, müzenin yeni binasının açılışı öncesinde Cragg’in uzun süreli olarak eserini ödünç vermesinden ötürü gurur duyduklarını belirtti: “Üretimleri her kuşağın merak ve ilgisiyle karşılanan Cragg’in bu yapıtının İstanbul Modern’in yeni müze binasının simgelerinden biri olacağına inanıyorum.”

Sanatçının heykel sanatına getirdiği çeşitlilikle çok katmanlı bir zenginlik sunan eserleri, 2018’de ‘İnsan Doğası’ adlı sergiyle İstanbul Modern’in Beyoğlu’ndaki geçici mekanında sanatseverlerin beğenisine sunulmuştu.

Müzenin 2023’ün ilk çeyreğinde açılması planlanıyor

İstanbul Modern’in yeni müze binası, dünyanın dört bir yanındaki kentlerde simgeleşmiş müze ve kültür-sanat kurumlarının mimarisinde imzası olan Renzo Piano tarafından tasarlandı. 2004’te Karaköy’de kapılarını açan 4 no’lu Antrepo ile aynı konumda inşa edilen yeni bina, 10 bin 500 metrekarelik kullanım alanına sahip olacak.

Uluslararası standartlarda bir müze olarak izleyiciyi merkezine alan yapı, sergi salonları, eğitim atölyeleri, sinema, kütüphane, tasarım mağazası, etkinlik alanları, kafe ve restoranıyla sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Binanın 2023’ün ilk çeyreğinde açılması planlanıyor.