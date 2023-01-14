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Akşener, ülke çapında bilboard kampanyası başlattı: İstanbul’dakilerde İmamoğlu var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 seçimleri için iletişim kampanyasını başlattı. Türkiye genelinde bilboard’lara yansıyacak kampanyada İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Akşener’in Saraçhane fotoğrafı kullanılacak.

Fotoğraf: Twitter (@alikdk)

İYİ Parti’nin açıklamasına göre kampanya toplamda yedi değer ve Akşener’in başbakanlık hedefi üzerine inşa edildi: ‘Adalet, Ciddiyet, Samimiyet, Merhamet, Cesaret, Millet, Liyakat ve Başbakan.’


Türkiye genelinde billboardlara yansıyacak olan kampanyanın, “Devlete adalet yakışır” sloganı iki versiyon üzerinden hazırlandı. Birinci versiyon Akşener’in TBMM’de kadınlarla bir arada olduğu bir fotoğrafla, ‘adaleti kadınlarla bir arada sağlama iddiası’ üzerinden yansıtıldı.

İkinci versiyondaysa sadece İstanbul’daki billboard’larda kullanılmak üzere hapis cezasına çarptırılıp siyasi yasak getirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener’in Saraçhane mitingindeki anlarından bir fotoğraf kullanıldı.

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