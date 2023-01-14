Eczacılardan Bakan Koca’ya açık mektup: Artık ilaç yokluğuyla beş edemiyoruz

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca’ya yazdığı açık mektupla ilaç yokluğuna çözüm bulmasını istedi: “Baş edemez noktaya geldik.”

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Geçtiğimiz yıl üç kez yapılan ilaç avro kuru artışı, eczane raflarını ilaçlarla doldurmaya yetmedi. Şubat, temmuz ve en son 13 Aralık’taki yüzde 36.77’lik artışla 10 lira 76 kuruş olan ilaç avro kuru, özellikle antibiyotikler, ateş düşürücüler, kalp damar hastalıkları, antidepresan, tüp bebek tedavilerinde kullanılan ilaçlardaki sıkıntıyı bitirmedi.

Serbest piyasada güncel avro kuru 20 lirayı aştı. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği ilaç avro kuru, döviz fiyatlarındaki kontrol edilemeyen artışa yetişemiyor. Önceki yıllarda yılda bir kez, şubatta ilaç avro kuru güncellenirdi. Güncelleme tarihi yaklaşınca, öncesinde kısa bir süre ilaçlarda sıkıntı çıkardı. Ancak ilaç avro kuruyla, reel kur arasındaki makas açıldıkça ilaç sıkıntısı tüm yıla yayılmaya başladı. Nitekim son kur ayarlamasının da ilaç yokluğu sıkıntısını çözmeye yetmeyeceği öngörülüyordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç adımlık çözüm maddeleri sıralayarak ilaç tedariği sorununda üreticilerle anlaşmaya varıldığını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise 900’e yakın ilaçta eksikliği olduğunu, bunu süratle gidermeye başladıklarını söylemişti.

Temel sorun ilaç avro kurunun, reel kurdan uzak olması. Ancak dünyada pandemiyle birlikte ilaç hammaddelerinde yaşanan sorunların da üretimi etkilediği düşünülüyor.

Sendika mektubunda, ilaç sıkıntısının hem eczacıları hem de hastaları mağdur ettiğini yazdı. TEİS’in mektubu şöyle:

“Sayın Bakanım,

Ülke genelinde 29 bin noktada ilaç ve eczacılık hizmeti vermeye çalışan eczacılar olarak artık ilaç yokluklarıyla baş edemez hale geldik. İlaç Fiyat Kararnamesindeki güncelleme ve sektör temsilcileriyle yaptığınız görüşmeden sonra 17 Aralık 2022 tarihindeki Twitter paylaşımınızda “Muhtemelen aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz” şeklindeki ifadenizin üzerinden 3 hafta geçmiş olmasına rağmen hastalarımız reçetelerindeki ilacı bulabilmek için hala eczane eczane gezmek zorunda kalıyorlar.

Eczane eczacıları olarak artık kendimiz ve yakınlarımız için bile ilaç bulamaz hale geldik. Komşu eczanelerden takasla aldığımız ilaçlar da arkası gelmediği için tükendi. İlk defa kendimizi bu kadar çaresiz hissediyoruz.

‘Nöbetçi eczane sayısının artırılması çözüm olmadı’

Eczane eczacıları olarak tek bir kuruş ekstra nöbet ücreti almadan, her türlü masraf kendimize ait olarak ve de nöbet ertesi izni olmadan hizmete devam eden bir mesleğin mensuplarıyız. Bizim bu fedakar çalışmamıza karşılık ilacın bulunmaması sorunu; “nöbetçi eczane sayısını arttırarak” çözülemedi. Zira bir nöbetçi eczanenin bulamadığı ilacı diğer nöbetçi eczane de bulamıyor. İlaç yokları yüzünden nöbetlerde sözlü ve fiili saldırılara muhatap olduğumuz için birçok meslektaşımız nöbet bile tutmak istemiyor.

Sayın Bakanım,

İlaçların bulunamıyor olması insan ve toplum sağlığı için ciddi bir sorun haline gelmiş durumdadır.

‘İlaç firmaları algı yapıyor, yanıltıyor’

Bazı ilaç firmaları depolarda bulunmayan ilaçları için kampanyalar yaparak adeta ilaçları piyasada var ve bulunuyormuş gibi algı yapmaya, sizi ve halkımızı yanıltmaya çalışıyorlar.

Gerçek fiili durumla ilgisi olmayan bu gibi hareketler ve yaşadığımız yıkıcı sorunun devamı yüzünden biz eczane eczacıları olarak derdimizi anlatmak ve sesimizi duyurmak için bu açık mektubu kaleme almak zorunda kaldık.

Biz sadece görevimiz olan “ilaç hizmeti” vermek istediğimiz için bu “imdat” çığlığımızın artık duyulmasını istiyoruz.

Bunun için de ilacın bulunabilir ve ulaşılabilir olmasını istiyoruz. Çünkü bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır. Çözümün çok yakın olduğunu belirttiğiniz tarihten bu yana hala aynı sıkıntılarımız mevcut, firmalardan eczanelerimize ilaç akışı normale dönmedi. Açıkçası eski SSK günlerine dönmekten korkuyoruz!

Tüm imkanlarınızı seferber edeceğinize olan inançla sorunun bir an önce giderilmesi için gereğini arz ve talep ediyoruz.”