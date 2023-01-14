Bloomberg’e göre 2023’te izlenmesi gereken 50 şirket

Bloomberg, 2023’te yatırımları ve kritik hamleleriyle takip edilmesini gereken 50 şirketi sıraladı.
Borsa İstanbul endekslerinde işlem gören hisselerden, dünyada fiyat/kazanç oranı açısından en ucuz 100 şirket arasına giren tek hisse Akbank. Bu durum Türk hisselerinin ‘en ucuz’ sıralamasında geride olduğunu gösteriyor.
Bir hissenin fiyatını analiz etmede kullanılan ‘piyasa değeri/defter değeri’ oranı 1’in altındaki şirketler ‘ucuz’ sayılıyor. Dünya genelinde böyle 1283 şirket var.
Piyasa değeri/defter değeri hesabına göre en ucuz 100’e giren Türk şirketi yok. Türkiye’den en ucuz ilk 1000 arasına giren şirket sayısıysa beş.
‘Borsa İstanbul çok ucuz’ söyleminin aksine, verilere bakıldığında hisseler bazında küresel piyasalara kıyasla bu dönemde Türkiye’de ucuz olan tek sektör bankacılık. Ancak bankacılık sektörünün birçok ülkede ucuz seyrettiği görülüyor.
Bu şartlar altında 2023’deki kadar yüksek getirileri artık Borsa İstanbul’da bulmak çok kolay olmayacak, ciddi bir uzmanlık ihtiyacı doğuracak. Piyasa stratejistlerine göre bu uzmanlığa sahip olanlar için daha stresli günler ve seanslar başlayacak.
Öte yandan bu defa da global piyasalarda bundan birkaç yıl önce Borsa İstanbul’un sunduğu manzaranın bir benzerinin ortaya çıktığına inanılıyor.
Böylesine bir ortamda Bloomberg’in 2023 yılında takip edilmesini önerdiği şirketleri listeledi.
Liste Bloomberg stratejisti Tim Craighead tarafından hazırlandı.
Analiz notunda 40 şirket hakkında ‘yapıcı’ görüşler ileri sürüldüğü ancak 10 şirket için de ‘endişeli’ olunduğu vurgulandı.
Liste şöyle:
Adidas
Piyasa değeri: 22,3 milyar dolar
CEO: Bjorn Gulden
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 5
12 aylık satış: 25,1 milyar dolar
Son zamanlarda bazı sorunlar yaşamasına karşın, yeni bir CEO’nun (Puma’dan Bjorn Gulden) gelmesi, şirket için dönüm noktası olarak yorumlanıyor.
Adidas, “Own the Game” planı kapsamında, 2025 yılına kadar yıllık satışlarında en az yüzde 8’lik bir artış ve yüzde 12-14’lük bir işletme kâr marjı hedefliyor.
Şirket için Kanye West ile ortaklığın sona ermesi ve Çin ile ilgili belirsizlik riskler olarak öne çıkarken şirket yeni ürünler ve anlaşmalar üzerinde çalışıyor.
Adnoc Distribution
Piyasa değeri: 14,8 milyar dolar
CEO: Bader Saeed Al Lamki
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 6
12 aylık satış: 5,7 milyar dolar
Katar’daki Dünya Kupası’nın da etkisiyle kış boyunca BAE’de artan ziyaretçi trafiğinin, enerji şirketi için yakıt hacimlerini ve işletme kârını artırması bekleniyor.
Şirketin, uygun düzenlemeler çerçevesinde gerçekleşen büyüme görünümü ve kârlılığı ile Abu Dabi’den Suudi Arabistan ve Mısır’a doğru zamanında genişlemesinin piyasa tarafından tam olarak değerlenmediği düşünülüyor.
Airbus
Piyasa değeri: 93 milyar dolar
CEO: Guillaume Faury
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 16
12 aylık satış: 61,7 milyar dolar
Avrupa’da artan savunma harcamaları ve tedarik zincirlerinin iyileştirilmesinin ticari uçak inşa oranlarını desteklemesi ile uçak üreticisinin 2023 patikası belli olmaya başladı.
ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimleri Airbus’ı Çin pazarında ABD’li rakibi Boeing’e karşı daha avantajlı hale getiriyor.
Airports of Thailand
Piyasa değeri: 29,5 milyar dolar
CEO: Nitinai Sirismatthakarn
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 123
12 aylık satış: 0,5 milyar dolar
Analistlere göre havalimanı işletmecisinin perakende ve duty-free satışlarındaki toparlanma, ziyaretçi ve harcama modellerindeki değişimlerle olumsuz etkilenebilir ve gelirin piyasa beklentilerini yaklaşık yüzde 15 oranında ıskalamasına neden olabilir.
Ancak Çin’in açılması şirket için potansiyel ifade ediyor.
AkerBP
Piyasa değeri: 21 milyar dolar
CEO: Karl Johnny Hersvik
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 26
12 aylık satış: 5,4 milyar dolar
Varil başına 90 dolar gibi muhafazakar bir varsayımla bile, İskandinav petrol üreticisinin serbest nakit akışı tahmini 2023’te düşük görünüyor.
Piyasa, Aker BP’nin Lundin’i 2022 ortasında satın almasıyla neredeyse iki katına çıkan operasyonel ölçeğinin etkisini fiyatlamamış görünüyor.
Allison Transmission
Piyasa değeri: 4 milyar dolar
CEO: David Graziosi
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 3
12 aylık satış: 2,4 milyar dolar
Analistlere göre kamyon şanzıman tedarikçisinin 2023’teki kârı, hisse başına kazanç beklentisinin yüzde 10’dan fazla altında kalmasıyla hayal kırıklığı yaratabilir.
Elektrikli araç ürünleri için giderek daha rekabetçi hale gelen pazar, Allison’ın temel orta ve ağır hizmet araç iş kolundaki sektör lideri payını da tehdit ediyor.
Amgen
Piyasa değeri: 153,8 milyar dolar
CEO: Robert Bradway
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 4
12 aylık satış: 26 milyar dolar
Biyoteknolojinin dönüm noktası niteliğindeki akciğer kanseri ilacı Lumakras için beklentiler çok olumluydu. Buna karşın Bloomberg analistleri daha kötümser ve satışların önümüzdeki üç yıl içinde konsensüs tahmininin yüzde 30’a kadar altında gerçekleşebileceğini ifade ediyorlar.
Piyasada Amgen’in sunduğu çözümlerin satışları yeniden canlanabileceği da ifade ediliyor.
ASML
Piyasa değeri: 235 milyar dolar
CEO: Peter Wennink
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 20
12 aylık satış: 22 milyar dolar
ABD-Çin gerilimlerinin ve iki ülke arasındaki teknoloji odaklı ticaret kısıtlamalarının dünyanın önde gelen yarı iletken ekipman üreticisi üzerindeki etkisine ilişkin korkular abartılı görünüyor.
Bloomberg analizi, ASML’nin 2023’te küresel satışlarını yaklaşık yüzde 25 oranında artırabileceğini, beklentiyi aşarak birçok benzerini geride bırakabileceğini düşünüyor.
BNP
Piyasa değeri: 67 milyar dolar
CEO: Jean-Laurent Bonnafé
2023 gelir artışı tahmini: – Yüzde 3
12 aylık satış: 53,7 milyar dolar
Analistlere göre, Fransız bankası, 2023’te Avrupa’nın en iyi performans gösteren bankalarından biri olabilir.
Net faiz gelirindeki ivme, işletme bankacılığı etkisi ve genel olarak daha iyi gelir beklentileri, BNP’yi emsallerinden ayırıyor.
BankWest satışının tamamlanması ve 7 milyar euroluk (7,3 milyar dolar) gelirin Avrupa genelinde yeniden dağıtılması da ek katalizörler olarak geri alımlara, temettülere ve birleşmelere ve satın almalara işaret ediyor.
Brown Forman
Piyasa değeri: 33,9 milyar dolar
CEO: Lawsob Whiting
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 2
12 aylık satış: 3,9 milyar dolar
Geniş bir ürün portföyüne sahip olan şirket, tüketicilerin restoranlara dönmesiyle hızlı kazanımlar elde edecek şekilde konumlandırılıyor.
Öte yandan AB ve Birleşik Krallık’ta Amerikan viskilerine uygulanan tarifelerin kaldırılmasının kazançları destekleyebileceği düşünülüyor.
CATL
Piyasa değeri: 128,3 milyar dolar
CEO: Zeng Yuqun
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 33
12 aylık satış: 40,5 milyar dolar
Elektrikli araçlar için dünyanın en büyük pil üreticisi olan CATL’nin kâr marjı 2023’te olumlu bir sürpriz yapabilir.
Bloomberg analistleri, daha yüksek pil fiyatları, daha düşük lityum maliyetleri ve elektrikli araç satışlarında sürdürülebilir toparlanma beklentisine dikkat çekerken yıl ilerledikçe hammadde maliyetlerinin gerilemesi muhtemel görülüyor.
CF Industries
Piyasa değeri: 20,2 milyar dolar
CEO: W. Anthony Will
2023 gelir artışı tahmini: – Yüzde 14
12 aylık satış: 11,1 milyar dolar
Uzun süreli küresel doğalgaz (Çiftçiler için önem teşkil eden nitrojenin üretilmesi için kullanılır) tedarik krizi, ABD merkezli gübre üreticisine uzun süreli bir nakit akışı artışı sağlayabilir.
CF’nin düşük maliyetli ABD gazına erişiminin, Avrupalı ve Asyalı emsallerinin çoğundan daha yüksek marjlar elde etmesine yardımcı olması bekleniyor.
China Gas
Piyasa değeri: 5,8 milyar dolar
CEO: Liu Ming Hui
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 12
12 aylık satış: 11,3 milyar dolar
China Gas’ın 2023-2024 mali kazancına ilişkin piyasa tahminleri, talepteki toparlanmaya ve konut hacimlerindeki büyümeye odaklanıyor.
Öte yandan piyasa, artan gaz maliyetlerini ve Çin hükümetinin artan enflasyon sebebiyle şehir gazı tarifelerinde uyguladığı gecikmiş düzenlemesini çok az dikkate alıyor.
Bloomberg analistleri, tahminleri üçte bir oranında azaltabilecek bir kâr marjı daralmasına odaklanıyor.
Chubb
Piyasa değeri: 87,3 milyar dolar
CEO: Evan Greenberg
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 7
12 aylık satış: 42,8 milyar dolar
Bloomberg analistleri dünyanın en büyük sigortacılarından olan Chubb’ın konumu ve uzmanlığının bu yıl kazanç kaynağı olabileceğini düşünüyor.
Cognizant
Piyasa değeri: 29,9 milyar dolar
CEO: Brian Humphries
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 4
12 aylık satış: 19,4 milyar dolar
Bilişim hizmetleri danışmanının 2023 satış büyümesi, yüzde 7’lik piyasa beklentisinin altında kalma riski taşıyor.
Şirket, dijital hizmetlerin yapısal büyüme fırsatlarından yararlanma konusunda emsalleri kadar iyi bir konumda değil ve sektörün en kötü yıpranma oranına sahip.
Bu faktörler, Cognizant’ın zayıflayan makroekonomik eğilimlere karşı daha savunmasız olduğu anlamına gelebilir.
Bloomberg analizi, 2023’te faaliyet geliri ve kazanç tahminlerinde yüzde 10’luk bir risk olduğunu gösteriyor.
Computershare
Piyasa değeri: 11,2 milyar dolar
CEO: Stuart Irving
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 15
12 aylık satış: 2,6 milyar dolar
Şirketin kârı, esas olarak ABD doları, İngiliz sterlini, Kanada doları ve Avustralya doları cinsinden ifade edilen müşteri bakiyelerinden elde edilen gelire dayanıyor.
Bu varlıkların getirisi 2022 mali yılındaki yüzde 0,6’dan 2023 mali yılında yüzde 2,3’e ve 2024’te yüzde 2,7’ye sıçrayarak Computershare’in 2023 kârına yönelik piyasa beklentilerini yüzde 40’a kadar aşmasına yardımcı olabilir.
Consellation Brands
Piyasa değeri: 46,6 milyar dolar
CEO: William Newlands
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 5
12 aylık satış: 9,4 milyar dolar
İçecek üreticisi, büyümeyi hızlandırmak için 2023’te birleşme ve satın almalar yapmaya hazır olabilir.
Kasım’da portföydeki yeniden yapılandırma hamlesi bira işinin faaliyet alanını genişletmeyi, şarap ve alkollü içkiler segmentini büyütmeyi ve uluslararası bir ayak izi oluşturabilecek kritik bir anlaşmayla devam edebilir.
Cooper Cos.
Piyasa değeri: 15,2 milyar dolar
CEO: Albert White III
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 5
12 aylık satış: 2,9 milyar dolar
Kontakt lens pazarındaki artan büyüme ve daha yüksek miyop oranları bu yıl dikkatleri göz sağlığı şirketine çekebilir.
Cooper Cos.’nun çocuklar için yeni miyop yavaşlatan ürünleri MiSight kontakları ve SightGlass gözlükleri (EssilorLuxottica ile ortak girişim) daha fazla katalizör olabilir.
CR Beer
Piyasa değeri: 19,7 milyar dolar
CEO: Hoi Xiahai
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 8
12 aylık satış: 5,2 milyar dolar
Bloomberg analistlerine göre, dünyanın en çok satan bira markası olan Snow’un sahibinin kârlılığı darbe alabilir.
Bira üreticisinin kâr marjında artışa işaret eden 2023 piyasa beklentisine bakıldığında, analistler arpa ve ambalaj gibi malzemeler için artan maliyetlerin yanı sıra birinci sınıf ürünler için pazarlama harcamalarının ve yakın zamanda likör alımına bağlı maliyetlerin olumsuz etkisinin hafife alındığı düşünüyorlar.
CrowdStrike
Piyasa değeri: 31,6 milyar dolar
CEO: George Kurtz
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 38
12 aylık satış: 2 milyar dolar
Kurumsal siber güvenlik yazılımı sağlayıcısı, geleneksel güvenlik yazılımı sağlayan emsallerinden daha fazla pay alacak şekilde konumlanıyor. CrowdStrike’ın genişleyen ürün grubu, Amazon Web Services gibi kanallar aracılığıyla artan satışları ve artan siber saldırı riski nedeniyle önümüzdeki iki yıl için satışlarda yüzde 30’dan fazla artışa işaret ediyor.
Disney
Piyasa değeri: 177,9 milyar dolar
CEO: Robert Iger
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 10
12 aylık satış: 82,7 milyar dolar
Medya devinin yılı iki yarı olarak ayrı ayrı incelenebilir.
Disney’in hisseleri 2021’deki en yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 50 düşerken, piyasalar pazar içerik maliyetlerine, artan doğrudan tüketici rekabetine ve eğlence parkı durgunluk risklerine odaklanmış durumda; bu endişeler 2023’ün ilk aylarına kadar devam edebilir.
Öte yandan, şirket konumlandırmasının dijital gelecek odaklı olması ve eş zamanlı olarak hızlandırdığı strateji ikinci yarıda meyvelerini vermeye başlayabilir. Robert Iger’in CEO olarak dönüşü pozitif etki yaratabilir.
Ebay
Piyasa değeri: 24,3 milyar dolar
CEO: Jamie Iannone
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde – 1
12 aylık satış: 10,4 milyar dolar
Bloomberg analistlerine göre, çevrimiçi perakendecinin orjinalliik garantileri ve satın alma sertifikası gibi pazar payını geri kazanmaya yönelik son girişimleri, gelirinin beklentilerin çok üzerinde büyümesine yardımcı olabilir.
Emerson
Piyasa değeri: 56 milyar dolar
CEO: Surendlalal Lal karsanbhai
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde -10
12 aylık satış: 19,6 milyar dolar
Endüstriyel otomasyon ekipmanı için birikmiş sipariş listesi de 2023 için iyiye işaret ediyor. Şirketin maliyetleri kısmak için yaptığı birden çok yılı kapsayan planı 650 milyon dolar tasarruf sağlayabilir.
Hâlâ yeni olan CEO ile stratejik iş portföyü değişiklikleri de mümkün gözüküyor.
Givaudan
Piyasa değeri: 30,1 milyar dolar
CEO: Gilles Andrier
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 4
12 aylık satış: 7,3 milyar dolar
Lezzet ve koku üreticisinin pandemi boyunca etkileyici büyümesine karşın, analistler 2023’ün Givaudan için zorlu geçebileceğini düşünüyorlar.
Artan maliyetler Givaudan’ın müşterilerinin yeni ürün girişimlerini incelemesine neden olurken şirketin satış büyümesinin anahtarı olan yenilikçi tanıtımlar duraksayabilir.
Glencore
Piyasa değeri: 78,6 milyar dolar
CEO: Gary Nagle
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde – 7
12 aylık satış: 243,9 milyar dolar
Madencinin kazançları emsallerine göre daha dirençli görünüyor.
Glencore, iklim endişeleri yeni madenlere yapılan yatırımları azalttığından, önemli ölçüde kömür çıkaran tek büyük madencilik şirketi olarak dikkat çekiyor. Ukrayna’daki savaşın tetiklediği gaz kıtlığı nedeniyle Avrupa’daki kamu hizmeti kuruluşları kömüre geçerken fiyatlar yükseliyor. Yakıt, şirketinin faaliyet kârının yüzde 60’ından fazlasını oluşturuyor.
Henderson Land
Piyasa değeri: 14,4 milyar dolar
CEO: Lee Ka Shing
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 12
12 aylık satış: 3 milyar dolar
Hong Kong merkezli emlak müteahhidi, bu yıl bölgedeki konut satışlarının zayıflaması ve yüksek finansman maliyetleri nedeniyle çifte darbe alabilir. Yeni konut tamamlamalarındaki artışın anlamlı kazanç artışına dönüşeceğine dair piyasa beklentileri hayal kırıklığı yaratacak gibi görünüyor.
KE Holding
Piyasa değeri: 17,3 milyar dolar
CEO: Peng Yongdong
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 22
12 aylık satış: 12,5 milyar dolar
Çinli emlak devi, potansiyel müşterilerdeki temkinlilik nedeniyle 2023’te piyasanın kârlılık tahminlerinin altında kalma riskiyle karşı karşıya.
Alıcıların ertelemeleri, konut satın alımlarındaki büyümeyi sınırlama tehdidi oluşturuyor, bu da yüzde 15’ten fazla gelir kaybı ve hisse başına kazançta hayal kırıklığı anlamına gelebilir.
Lilly
Piyasa değeri: 343,2 milyar dolar
CEO: David Ricks
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 5
12 aylık satış: 28,3 milyar dolar
İlaç üreticisini büyük bir yıl bekliyor. Analistler yeni diyabet ilacı Mounjaro’nun satış beklentilerinin muhafazakar olabileceğini ve ilacın obeziteyi tedavi etme onayının şirketin büyümesine katkıda bulunabileceğini düşünüyorlar. Kanser, sedef hastalığı ve ülseratif kolit için yeni ilaçların da satışları artırabileceği, ancak Alzheimer ilacının görünümü ve pazarlama maliyetlerinin risk taşıyabileceği belirtiliyor.
Luxshare Precision
Piyasa değeri: 32,4 milyar dolar
CEO: Wang Laicun
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 18
12 aylık satış: 29,1 milyar dolar
Bilgi işlem devi tedarik zincirini çeşitlendirmeye çalışırken sürekli olarak pazar payı kazanan birkaç Apple tedarikçisinden biri olabilir. Bloomberg analistleri, Luxshare’e verilen yaklaşık yüzde 6’lık paya sahip iPhone montaj siparişlerinin 2025 yılına kadar yüzde 25’e çıkabileceğine inanıyor. Luxshare’in AirPods tedarik zincirindeki liderliği, önemli bir rakip olan GoerTek’in 2022’nin sonlarında bir sözleşmeyi iptal etmesinin etkisiyle de artabilir.
LVMH
Piyasa değeri: 357,6 milyar dolar
CEO: Bernard Arnault
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 8
12 aylık satış: 82,9 milyar dolar
LVMH, Çin’in Covid-19 kısıtlamalarını gevşetmesi ve Çinli tüketicilerin uzun süredir en önemli alıcılar olması, seyahat ve turizmde küresel toparlanmanın hız kazanmasıyla güçlü bir 2023’e hazır görünüyor.
LVMH gelirine en büyük katkının şaraplar ve alkollü içkiler, parfüm ve kozmetikler ile perakende satıştan gelecek şekilde yüzde 20 artabileceği öngörülüyor. Tüketici talebinin fiyat artışlarından etkilenmediği gözlemleniyor.
Media Tek
Piyasa değeri: 36,6 milyar dolar
CEO: Li-Hsing Rick Tsai
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde – 3
12 aylık satış: 19,7 milyar dolar
Çip üreticisinin birinci sınıf akıllı telefon işlemcisi segmentindeki genişlemesi hız kazanıyor. BIoomberg analistleri, bunun 2023’de sektör lideri olan Qualcomm’dan daha iyi bir satış büyümesi getireceğine inanıyorlar.
MediaTek’in 5G akıllı telefonlar için daha yüksek performanslı ve daha uygun maliyetli çip sistem ürünlerini piyasaya sürme planı, şirketin pazar payı kazanmasına yardımcı olabilir.
Medtronic
Piyasa değeri: 109,4 milyar dolar
CEO: Geoffrey Martha
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 4
12 aylık satış: 31,7 milyar dolar
Tıbbi cihaz şirketinin yüksek tansiyon için yeni tedavisini ABD’de piyasaya sürmesi, büyümeyi yeniden canlandırmak için gereken reçete olabilir.
2023’te FDA onayı alması beklenen hipertansiyon tedavisinin pazarı 2026’da 1 milyar dolar değerinde olabilir (şirket beklentilerinin neredeyse iki katı ) ve 2030’da 3 milyar doları aşabilir.
Meta
Piyasa değeri: 291,3 milyar dolar
CEO: Mark Zuckerberg
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 5
12 aylık satış: 117,9 milyar dolar
Facebook’un ana şirketi zorlu bir 2022 geçirdi, ancak bu yıl karşılaştığı zorluklar daha da iç karartıcı olabilir. Kâr marjına ilişkin piyasa beklentileri fazla iyimser görünüyor. Meta, reklam işinde ciro artışında keskin bir yavaşlama ve AR/VR donanım ve yazılım geliştiren Reality Labs segmentine bağlı daha yüksek işletme maliyetleriyle karşı karşıya.
Reels ürünü için içerik yaratıcılarına yapılan ödemeler, baskıyı artırabilir. Bloomberg analistleri, kâr büyümesinin 2023 için yüzde 10 oranında aşağı yönlü revize edilebileceğini öne sürüyor.
Microsoft
Piyasa değeri: 1804,4 milyar dolar
CEO: Satya Nadella
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 10
12 aylık satış: 203,3 milyar dolar
Yavaşlamanın ardından bulut bilişim harcamalarında gerçekleşen toparlanma, Microsoft için önümüzdeki iki yıl içinde olumlu olabilir. Bloomberg analistleri 2023’ün ikinci yarısının şirket için olumlu bir dönüm noktası olabileceğine dikkat çekiyorlar.
Netflix
Piyasa değeri: 126,9 milyar dolar
CEO: Reed Hastings
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 8
12 aylık satış: 31,5 milyar dolar
Netflix’in reklam destekli paketinin açıklanması göz önüne alındığında, Netflix’in satışlarına ilişkin beklentiler 2023 için muhafazakar görünüyor. Bloomberg analizi, yaklaşık yüzde 8’lik piyasa beklentisine karşı 1 milyar dolardan fazla ek gelire ve yaklaşık yüzde 11’lik potansiyel satış büyümesine işaret ediyor.
Novo Nordisk
Piyasa değeri: 259,1 milyar dolar
CEO: Lars Fruergaard Jorgensen
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 16
12 aylık satış: 24,3 milyar dolar
Novo Nordisk’in diyabet ve obezite ilaçlarının uzun vadeli satış ve kazanç potansiyelini hafife alıyor olabilir.
Ayrıca, Lilly’s Mounjaro (benzer bir ilaç) ve başka bir ilgili ürünün hızlı takip edilen FDA onayı, bu ilaç sınıfındaki fırsatlara daha fazla dikkat çekebilir.
Orange
Piyasa değeri: 27,1 milyar dolar
CEO: Christel Heydemann
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 1
12 aylık satış: 48,4 milyar dolar
Fransız telekomünikasyon operatörü, 2023’te olumlu temettü sürprizleri sunmaya hazırlanıyor. Bloomberg’in analizi, 2022-24 dağıtımının piyasa tahminini yüzde 20’den fazla geride bırakacağına işaret ediyor.
Daha iyi nakit akışı, düzenli temettü ödeme oranını destekleyen daha güçlü hissedar getirilerinin merkezinde yer alıyor.
Penske
Piyasa değeri: 8,8 milyar dolar
CEO: Roger Penske
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde -1
12 aylık satış: 27,1 milyar dolar
Ekonomik büyüme yavaşlasa bile otomobil perakendecisi, kârlı hizmet birimi tarafından desteklenen yeni ve kullanılmış araba satışları arasında geçiş yaparak giderek daha kârlı bir iş yürütüyor.
Pandemi ile ilgili tedarik kesintileri, satılmamış yeni arabaların büyük stoklarını azaltarak kârlılığı artırdı. Aynı zamanda, Penske ikinci el karmasını üst düzey arabalara doğru kaydırıyor ve bu da kazançlarını 2023’te piyasa beklentilerinin üzerine çıkarmaya yardımcı olabilir.
Porshe
Piyasa değeri: 104,1 milyar dolar
CEO: Oliver Blume
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 6
Spor otomobil üreticisi, Eylül ayındaki ilk halka arzıyla kayda değer bir yıl geçirdi. Öte yandan, 2025 yılına kadar satışların yüzde 45’ini oluşturabilecek elektrikli araçlara geçiş sürecini hızlandırdığı için 2023 daha da önemli olabilir. Analistlere göre, geçiş sürecinde yeni yazılım gelişmeleri ve teknoloji ortakları ortaya çıkabilir.
Öte yandan tüm modellerde dünya çapında güçlü birikmiş siparişler var ve bu da Porsche’yi durgunluk risklerinden korumaya yardımcı oluyor.
Prudential
Piyasa değeri: 31,1 milyar dolar
CEO: Mark Fitz Patrick
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 34
12 aylık satış: 26,1 milyar dolar
Geçen yıl CEO’sunu ve CFO’sunu kaybetmesinin ardından, Asya merkezli hayat sigortası şirketi toparlanmaya hazırlanıyor.
Şubat ayında yeni bir CEO göreve başlıyor. Pekin’in sıfır kovid politikasını gevşetmesi, Prudential’ın Hong Kong merkezli işini hızlandırabilir. Bloomberg piyasa tahminlerinin yıl boyunca artabileceğine inanıyor.
Repsol
Piyasa değeri: 21,2 milyar dolar
CEO: Josu Jon Imas
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde -16
12 aylık satış: 81,4 milyar dolar
İspanyol enerji devi, rafinaj ve doğalgazdaki gücünün etkisiyle 2023 için iyi bir konuma sahip. Üretiminin yaklaşık üçte ikisi gaza yönelik ve emsallerine göre rafine ürün satış yüzdesi daha yüksek. Bloomberg’in analizi Repsol’ün artan kârlılığı göz önüne alındığında, piyasa beklentisinin fazla tutucu olduğunu gösteriyor.
Shaftesbury Capital
Piyasa değeri: 1,7 milyar dolar
CEO: Brian Bickell
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde – 2
12 aylık satış: 0,2 milyar dolar
Gayrimenkul şirketi, faiz oranları yükseldikçe portföyünün değerinin düşmesi riskiyle karşı karşıya. Bloomberg analistlerinin senaryosu, düşüşün piyasa tarafından beklenilen yüzde 40’a karşılık yüzde 20 ile sınırlı kalabileceğine işaret ediyor.
Singapore Airlines
Piyasa değeri: 11,8 milyar dolar
CEO: Goh Choon Phong
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 22
12 aylık satış: 5,6 milyar dolar
Singapur’un ulusal hava yolu şirketinin yıllık kârı 2023’te piyasa beklentisinin üstünde gerçekleşebilir. Artan yolcu kapasitesi, tüm kabin sınıflarında güçlü seyahat talebi, yükselen kargo fiyatlandırma seviyeleri ve düşük yakıt maliyetlerinin, daha yüksek kazancı desteklemesi bekleniyor.
Sonos
Piyasa değeri: 2,2 milyar dolar
CEO: Patrick Spence
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 3
12 aylık satış: 1,8 milyar dolar
Akıllı hoparlör üreticisi, Google ile David’e karşı Goliath patent davasıyla karşı karşıya, ancak Bloomberg analistleri duruşma konusunda iyimser. Sonos, Google’ın patentli kablosuz hoparlör teknolojisini kullanması için bir telif hakkı sözleşmesi sağlarsa, faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kazanç tahminlerini en az yüzde 20 oranında artırabilir.
SSAB
Piyasa değeri: 5,6 milyar dolar
CEO: Martin Lindqvist
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde – 17
12 aylık satış: 13,1 milyar dolar
Zayıflayan talep, Avrupalı çelik üreticisinin ekonomik açıdan kendini koruma niteliklerini gösterebilir. Şirket, kazançlarını korumak için önceki krizlere göre daha iyi bir konum elde etmiş durumda.
Suncorp
Piyasa değeri: 10 milyar dolar
CEO: Steve Johnston
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 6
12 aylık satış: 6,9 milyar dolar
Avustralyalı sigorta şirketi, Haziran 2023’e kadar hissedarlara önemli miktarda temettü dağıtacak konumda. Bankacılık biriminin ANZ’ye satılması, yasal gerekliliklerin üzerinde bir sermaye ve yüzde 60-80 aralığının en üst noktasında bir ödeme oranı ile 6 milyar Avustralya Doları’na (4 milyar dolar) kadar bir temettü dağıtımı sağlayabilir.
TSMC
Piyasa değeri: 408,5 milyar dolar
CEO: C.C. Wei
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 8
12 aylık satış: 66,3 milyar dolar
Dünyanın en büyük yarı iletken şirketi, pazar gerilemesini emsallerinden daha iyi atlatacak şekilde konumlanıyor. Yeni nesil minyatürleştirme ve çip seti paketleme teknolojisi de dahil olmak üzere sektördeki hakim konumunun, fiyatlandırma gücünü ve 2023’ün üçüncü çeyreğine kadar gerçekleşebilecek sektör talebindeki artışla güçlü bir toparlanmayı desteklemesi beklenebilir.
Universal Display
Piyasa değeri: 5,1 milyar dolar
CEO: Steven Abramson
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 6
12 aylık satış: 0,6 milyar dolar
Bloomberg analistleri, Mayıs ayında Los Angeles’ta düzenleyeceği Görüntü Haftası etkinliğinde Samsung’tan akıllı telefon ekranı entegrasyon planlarına ilişkin bir güncelleme getirmesini bekliyor ve yılın ilerleyen zamanlarında iPhone’larda benzer gelişmeler olabilir. Sonuç olarak, Universal Display, gelir ve kazanç beklentilerinin üstüne çıkabilir.
Ventas
Piyasa değeri: 24,2 milyar dolar
CEO: Henrik Andersen
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 3
12 aylık satış: 13,1 milyar dolar
Rüzgar türbini tedarikçisi, 2025’e kadar teslim edilen gigavat kapasitesinde yıllık ortalama yüzde 7 büyüme öngörüyor.
Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen yakıt fiyatları, artan ABD ve Avrupa politika desteği ve hızlanan açık deniz rüzgar pazarı şirket için olumlu gözüküyor.
Düşen çelik fiyatları, 2023 için güçlü faaliyet kârı potansiyelini güçlendiriyor.
Vinci
Piyasa değeri: 59,3 milyar dolar
CEO: Xavier Huillard
2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 3
12 aylık satış: 58,4 milyar dolar
Bloomberg analistlerinin senaryosu, Vinci’nin işletmelerde (Londra’nın Gatwick havaalanı ve çeşitli Avrupa paralı yolları) ve enerji projelerinde çift haneli bir gelir artışına işaret ederek, bu yıl ve 2024’te faaliyet kârını mevcut piyasa beklentilerinin oldukça üzerine çıkarıyor.