Bloomberg’e göre 2023’te izlenmesi gereken 50 şirket

Bloomberg, 2023’te yatırımları ve kritik hamleleriyle takip edilmesini gereken 50 şirketi sıraladı.

Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul endekslerinde işlem gören hisselerden, dünyada fiyat/kazanç oranı açısından en ucuz 100 şirket arasına giren tek hisse Akbank. Bu durum Türk hisselerinin ‘en ucuz’ sıralamasında geride olduğunu gösteriyor.

Bir hissenin fiyatını analiz etmede kullanılan ‘piyasa değeri/defter değeri’ oranı 1’in altındaki şirketler ‘ucuz’ sayılıyor. Dünya genelinde böyle 1283 şirket var.

Piyasa değeri/defter değeri hesabına göre en ucuz 100’e giren Türk şirketi yok. Türkiye’den en ucuz ilk 1000 arasına giren şirket sayısıysa beş.

‘Borsa İstanbul çok ucuz’ söyleminin aksine, verilere bakıldığında hisseler bazında küresel piyasalara kıyasla bu dönemde Türkiye’de ucuz olan tek sektör bankacılık. Ancak bankacılık sektörünün birçok ülkede ucuz seyrettiği görülüyor.

Bu şartlar altında 2023’deki kadar yüksek getirileri artık Borsa İstanbul’da bulmak çok kolay olmayacak, ciddi bir uzmanlık ihtiyacı doğuracak. Piyasa stratejistlerine göre bu uzmanlığa sahip olanlar için daha stresli günler ve seanslar başlayacak.

Öte yandan bu defa da global piyasalarda bundan birkaç yıl önce Borsa İstanbul’un sunduğu manzaranın bir benzerinin ortaya çıktığına inanılıyor.

Böylesine bir ortamda Bloomberg’in 2023 yılında takip edilmesini önerdiği şirketleri listeledi.

Liste Bloomberg stratejisti Tim Craighead tarafından hazırlandı.

Analiz notunda 40 şirket hakkında ‘yapıcı’ görüşler ileri sürüldüğü ancak 10 şirket için de ‘endişeli’ olunduğu vurgulandı.

Liste şöyle:

Adidas

Piyasa değeri: 22,3 milyar dolar

CEO: Bjorn Gulden

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 5

12 aylık satış: 25,1 milyar dolar

Son zamanlarda bazı sorunlar yaşamasına karşın, yeni bir CEO’nun (Puma’dan Bjorn Gulden) gelmesi, şirket için dönüm noktası olarak yorumlanıyor.

Fotoğraf: Reuters

Adidas, “Own the Game” planı kapsamında, 2025 yılına kadar yıllık satışlarında en az yüzde 8’lik bir artış ve yüzde 12-14’lük bir işletme kâr marjı hedefliyor.

Şirket için Kanye West ile ortaklığın sona ermesi ve Çin ile ilgili belirsizlik riskler olarak öne çıkarken şirket yeni ürünler ve anlaşmalar üzerinde çalışıyor.

Adnoc Distribution

Piyasa değeri: 14,8 milyar dolar

CEO: Bader Saeed Al Lamki

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 6

12 aylık satış: 5,7 milyar dolar

Katar’daki Dünya Kupası’nın da etkisiyle kış boyunca BAE’de artan ziyaretçi trafiğinin, enerji şirketi için yakıt hacimlerini ve işletme kârını artırması bekleniyor.

Şirketin, uygun düzenlemeler çerçevesinde gerçekleşen büyüme görünümü ve kârlılığı ile Abu Dabi’den Suudi Arabistan ve Mısır’a doğru zamanında genişlemesinin piyasa tarafından tam olarak değerlenmediği düşünülüyor.

Airbus

Piyasa değeri: 93 milyar dolar

CEO: Guillaume Faury

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 16

12 aylık satış: 61,7 milyar dolar

Avrupa’da artan savunma harcamaları ve tedarik zincirlerinin iyileştirilmesinin ticari uçak inşa oranlarını desteklemesi ile uçak üreticisinin 2023 patikası belli olmaya başladı.

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimleri Airbus’ı Çin pazarında ABD’li rakibi Boeing’e karşı daha avantajlı hale getiriyor.

Airports of Thailand

Piyasa değeri: 29,5 milyar dolar

CEO: Nitinai Sirismatthakarn

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 123

12 aylık satış: 0,5 milyar dolar

Analistlere göre havalimanı işletmecisinin perakende ve duty-free satışlarındaki toparlanma, ziyaretçi ve harcama modellerindeki değişimlerle olumsuz etkilenebilir ve gelirin piyasa beklentilerini yaklaşık yüzde 15 oranında ıskalamasına neden olabilir.

Ancak Çin’in açılması şirket için potansiyel ifade ediyor.

AkerBP

Piyasa değeri: 21 milyar dolar

CEO: Karl Johnny Hersvik

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 26

12 aylık satış: 5,4 milyar dolar

Varil başına 90 dolar gibi muhafazakar bir varsayımla bile, İskandinav petrol üreticisinin serbest nakit akışı tahmini 2023’te düşük görünüyor.

Piyasa, Aker BP’nin Lundin’i 2022 ortasında satın almasıyla neredeyse iki katına çıkan operasyonel ölçeğinin etkisini fiyatlamamış görünüyor.

Allison Transmission

Piyasa değeri: 4 milyar dolar

CEO: David Graziosi

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 3

12 aylık satış: 2,4 milyar dolar

Analistlere göre kamyon şanzıman tedarikçisinin 2023’teki kârı, hisse başına kazanç beklentisinin yüzde 10’dan fazla altında kalmasıyla hayal kırıklığı yaratabilir.

Elektrikli araç ürünleri için giderek daha rekabetçi hale gelen pazar, Allison’ın temel orta ve ağır hizmet araç iş kolundaki sektör lideri payını da tehdit ediyor.

Amgen

Piyasa değeri: 153,8 milyar dolar

CEO: Robert Bradway

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 4

12 aylık satış: 26 milyar dolar

Biyoteknolojinin dönüm noktası niteliğindeki akciğer kanseri ilacı Lumakras için beklentiler çok olumluydu. Buna karşın Bloomberg analistleri daha kötümser ve satışların önümüzdeki üç yıl içinde konsensüs tahmininin yüzde 30’a kadar altında gerçekleşebileceğini ifade ediyorlar.

Piyasada Amgen’in sunduğu çözümlerin satışları yeniden canlanabileceği da ifade ediliyor.

ASML

Piyasa değeri: 235 milyar dolar

CEO: Peter Wennink

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 20

12 aylık satış: 22 milyar dolar

ABD-Çin gerilimlerinin ve iki ülke arasındaki teknoloji odaklı ticaret kısıtlamalarının dünyanın önde gelen yarı iletken ekipman üreticisi üzerindeki etkisine ilişkin korkular abartılı görünüyor.

Bloomberg analizi, ASML’nin 2023’te küresel satışlarını yaklaşık yüzde 25 oranında artırabileceğini, beklentiyi aşarak birçok benzerini geride bırakabileceğini düşünüyor.

BNP

Piyasa değeri: 67 milyar dolar

CEO: Jean-Laurent Bonnafé

2023 gelir artışı tahmini: – Yüzde 3

12 aylık satış: 53,7 milyar dolar

Analistlere göre, Fransız bankası, 2023’te Avrupa’nın en iyi performans gösteren bankalarından biri olabilir.

Net faiz gelirindeki ivme, işletme bankacılığı etkisi ve genel olarak daha iyi gelir beklentileri, BNP’yi emsallerinden ayırıyor.

BankWest satışının tamamlanması ve 7 milyar euroluk (7,3 milyar dolar) gelirin Avrupa genelinde yeniden dağıtılması da ek katalizörler olarak geri alımlara, temettülere ve birleşmelere ve satın almalara işaret ediyor.

Brown Forman

Piyasa değeri: 33,9 milyar dolar

CEO: Lawsob Whiting

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 2

12 aylık satış: 3,9 milyar dolar

Geniş bir ürün portföyüne sahip olan şirket, tüketicilerin restoranlara dönmesiyle hızlı kazanımlar elde edecek şekilde konumlandırılıyor.

Öte yandan AB ve Birleşik Krallık’ta Amerikan viskilerine uygulanan tarifelerin kaldırılmasının kazançları destekleyebileceği düşünülüyor.

CATL

Piyasa değeri: 128,3 milyar dolar

CEO: Zeng Yuqun

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 33

12 aylık satış: 40,5 milyar dolar

Elektrikli araçlar için dünyanın en büyük pil üreticisi olan CATL’nin kâr marjı 2023’te olumlu bir sürpriz yapabilir.

Bloomberg analistleri, daha yüksek pil fiyatları, daha düşük lityum maliyetleri ve elektrikli araç satışlarında sürdürülebilir toparlanma beklentisine dikkat çekerken yıl ilerledikçe hammadde maliyetlerinin gerilemesi muhtemel görülüyor.

CF Industries

Piyasa değeri: 20,2 milyar dolar

CEO: W. Anthony Will

2023 gelir artışı tahmini: – Yüzde 14

12 aylık satış: 11,1 milyar dolar

Uzun süreli küresel doğalgaz (Çiftçiler için önem teşkil eden nitrojenin üretilmesi için kullanılır) tedarik krizi, ABD merkezli gübre üreticisine uzun süreli bir nakit akışı artışı sağlayabilir.

CF’nin düşük maliyetli ABD gazına erişiminin, Avrupalı ve Asyalı emsallerinin çoğundan daha yüksek marjlar elde etmesine yardımcı olması bekleniyor.

China Gas

Piyasa değeri: 5,8 milyar dolar

CEO: Liu Ming Hui

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 12

12 aylık satış: 11,3 milyar dolar

China Gas’ın 2023-2024 mali kazancına ilişkin piyasa tahminleri, talepteki toparlanmaya ve konut hacimlerindeki büyümeye odaklanıyor.

Öte yandan piyasa, artan gaz maliyetlerini ve Çin hükümetinin artan enflasyon sebebiyle şehir gazı tarifelerinde uyguladığı gecikmiş düzenlemesini çok az dikkate alıyor.

Bloomberg analistleri, tahminleri üçte bir oranında azaltabilecek bir kâr marjı daralmasına odaklanıyor.

Chubb

Piyasa değeri: 87,3 milyar dolar

CEO: Evan Greenberg

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 7

12 aylık satış: 42,8 milyar dolar

Bloomberg analistleri dünyanın en büyük sigortacılarından olan Chubb’ın konumu ve uzmanlığının bu yıl kazanç kaynağı olabileceğini düşünüyor.

Cognizant

Piyasa değeri: 29,9 milyar dolar

CEO: Brian Humphries

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 4

12 aylık satış: 19,4 milyar dolar

Bilişim hizmetleri danışmanının 2023 satış büyümesi, yüzde 7’lik piyasa beklentisinin altında kalma riski taşıyor.

Şirket, dijital hizmetlerin yapısal büyüme fırsatlarından yararlanma konusunda emsalleri kadar iyi bir konumda değil ve sektörün en kötü yıpranma oranına sahip.

Bu faktörler, Cognizant’ın zayıflayan makroekonomik eğilimlere karşı daha savunmasız olduğu anlamına gelebilir.

Bloomberg analizi, 2023’te faaliyet geliri ve kazanç tahminlerinde yüzde 10’luk bir risk olduğunu gösteriyor.

Computershare

Piyasa değeri: 11,2 milyar dolar

CEO: Stuart Irving

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 15

12 aylık satış: 2,6 milyar dolar

Şirketin kârı, esas olarak ABD doları, İngiliz sterlini, Kanada doları ve Avustralya doları cinsinden ifade edilen müşteri bakiyelerinden elde edilen gelire dayanıyor.

Bu varlıkların getirisi 2022 mali yılındaki yüzde 0,6’dan 2023 mali yılında yüzde 2,3’e ve 2024’te yüzde 2,7’ye sıçrayarak Computershare’in 2023 kârına yönelik piyasa beklentilerini yüzde 40’a kadar aşmasına yardımcı olabilir.

Consellation Brands

Piyasa değeri: 46,6 milyar dolar

CEO: William Newlands

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 5

12 aylık satış: 9,4 milyar dolar

İçecek üreticisi, büyümeyi hızlandırmak için 2023’te birleşme ve satın almalar yapmaya hazır olabilir.

Kasım’da portföydeki yeniden yapılandırma hamlesi bira işinin faaliyet alanını genişletmeyi, şarap ve alkollü içkiler segmentini büyütmeyi ve uluslararası bir ayak izi oluşturabilecek kritik bir anlaşmayla devam edebilir.

Cooper Cos.

Piyasa değeri: 15,2 milyar dolar

CEO: Albert White III

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 5

12 aylık satış: 2,9 milyar dolar

Kontakt lens pazarındaki artan büyüme ve daha yüksek miyop oranları bu yıl dikkatleri göz sağlığı şirketine çekebilir.

Cooper Cos.’nun çocuklar için yeni miyop yavaşlatan ürünleri MiSight kontakları ve SightGlass gözlükleri (EssilorLuxottica ile ortak girişim) daha fazla katalizör olabilir.

CR Beer

Piyasa değeri: 19,7 milyar dolar

CEO: Hoi Xiahai

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 8

12 aylık satış: 5,2 milyar dolar

Bloomberg analistlerine göre, dünyanın en çok satan bira markası olan Snow’un sahibinin kârlılığı darbe alabilir.

Bira üreticisinin kâr marjında artışa işaret eden 2023 piyasa beklentisine bakıldığında, analistler arpa ve ambalaj gibi malzemeler için artan maliyetlerin yanı sıra birinci sınıf ürünler için pazarlama harcamalarının ve yakın zamanda likör alımına bağlı maliyetlerin olumsuz etkisinin hafife alındığı düşünüyorlar.

CrowdStrike

Piyasa değeri: 31,6 milyar dolar

CEO: George Kurtz

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 38

12 aylık satış: 2 milyar dolar

Kurumsal siber güvenlik yazılımı sağlayıcısı, geleneksel güvenlik yazılımı sağlayan emsallerinden daha fazla pay alacak şekilde konumlanıyor. CrowdStrike’ın genişleyen ürün grubu, Amazon Web Services gibi kanallar aracılığıyla artan satışları ve artan siber saldırı riski nedeniyle önümüzdeki iki yıl için satışlarda yüzde 30’dan fazla artışa işaret ediyor.

Disney

Piyasa değeri: 177,9 milyar dolar

CEO: Robert Iger

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 10

12 aylık satış: 82,7 milyar dolar

Medya devinin yılı iki yarı olarak ayrı ayrı incelenebilir.

Disney’in hisseleri 2021’deki en yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 50 düşerken, piyasalar pazar içerik maliyetlerine, artan doğrudan tüketici rekabetine ve eğlence parkı durgunluk risklerine odaklanmış durumda; bu endişeler 2023’ün ilk aylarına kadar devam edebilir.

Fotoğraf: Disney

Öte yandan, şirket konumlandırmasının dijital gelecek odaklı olması ve eş zamanlı olarak hızlandırdığı strateji ikinci yarıda meyvelerini vermeye başlayabilir. Robert Iger’in CEO olarak dönüşü pozitif etki yaratabilir.

Ebay

Piyasa değeri: 24,3 milyar dolar

CEO: Jamie Iannone

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde – 1

12 aylık satış: 10,4 milyar dolar

Bloomberg analistlerine göre, çevrimiçi perakendecinin orjinalliik garantileri ve satın alma sertifikası gibi pazar payını geri kazanmaya yönelik son girişimleri, gelirinin beklentilerin çok üzerinde büyümesine yardımcı olabilir.

Emerson

Piyasa değeri: 56 milyar dolar

CEO: Surendlalal Lal karsanbhai

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde -10

12 aylık satış: 19,6 milyar dolar

Endüstriyel otomasyon ekipmanı için birikmiş sipariş listesi de 2023 için iyiye işaret ediyor. Şirketin maliyetleri kısmak için yaptığı birden çok yılı kapsayan planı 650 milyon dolar tasarruf sağlayabilir.

Hâlâ yeni olan CEO ile stratejik iş portföyü değişiklikleri de mümkün gözüküyor.

Givaudan

Piyasa değeri: 30,1 milyar dolar

CEO: Gilles Andrier

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 4

12 aylık satış: 7,3 milyar dolar

Lezzet ve koku üreticisinin pandemi boyunca etkileyici büyümesine karşın, analistler 2023’ün Givaudan için zorlu geçebileceğini düşünüyorlar.

Artan maliyetler Givaudan’ın müşterilerinin yeni ürün girişimlerini incelemesine neden olurken şirketin satış büyümesinin anahtarı olan yenilikçi tanıtımlar duraksayabilir.

Glencore

Piyasa değeri: 78,6 milyar dolar

CEO: Gary Nagle

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde – 7

12 aylık satış: 243,9 milyar dolar

Madencinin kazançları emsallerine göre daha dirençli görünüyor.

Glencore, iklim endişeleri yeni madenlere yapılan yatırımları azalttığından, önemli ölçüde kömür çıkaran tek büyük madencilik şirketi olarak dikkat çekiyor. Ukrayna’daki savaşın tetiklediği gaz kıtlığı nedeniyle Avrupa’daki kamu hizmeti kuruluşları kömüre geçerken fiyatlar yükseliyor. Yakıt, şirketinin faaliyet kârının yüzde 60’ından fazlasını oluşturuyor.

Henderson Land

Piyasa değeri: 14,4 milyar dolar

CEO: Lee Ka Shing

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 12

12 aylık satış: 3 milyar dolar

Hong Kong merkezli emlak müteahhidi, bu yıl bölgedeki konut satışlarının zayıflaması ve yüksek finansman maliyetleri nedeniyle çifte darbe alabilir. Yeni konut tamamlamalarındaki artışın anlamlı kazanç artışına dönüşeceğine dair piyasa beklentileri hayal kırıklığı yaratacak gibi görünüyor.

KE Holding

Piyasa değeri: 17,3 milyar dolar

CEO: Peng Yongdong

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 22

12 aylık satış: 12,5 milyar dolar

Çinli emlak devi, potansiyel müşterilerdeki temkinlilik nedeniyle 2023’te piyasanın kârlılık tahminlerinin altında kalma riskiyle karşı karşıya.

Alıcıların ertelemeleri, konut satın alımlarındaki büyümeyi sınırlama tehdidi oluşturuyor, bu da yüzde 15’ten fazla gelir kaybı ve hisse başına kazançta hayal kırıklığı anlamına gelebilir.

Lilly

Piyasa değeri: 343,2 milyar dolar

CEO: David Ricks

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 5

12 aylık satış: 28,3 milyar dolar

İlaç üreticisini büyük bir yıl bekliyor. Analistler yeni diyabet ilacı Mounjaro’nun satış beklentilerinin muhafazakar olabileceğini ve ilacın obeziteyi tedavi etme onayının şirketin büyümesine katkıda bulunabileceğini düşünüyorlar. Kanser, sedef hastalığı ve ülseratif kolit için yeni ilaçların da satışları artırabileceği, ancak Alzheimer ilacının görünümü ve pazarlama maliyetlerinin risk taşıyabileceği belirtiliyor.

Luxshare Precision

Piyasa değeri: 32,4 milyar dolar

CEO: Wang Laicun

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 18

12 aylık satış: 29,1 milyar dolar

Bilgi işlem devi tedarik zincirini çeşitlendirmeye çalışırken sürekli olarak pazar payı kazanan birkaç Apple tedarikçisinden biri olabilir. Bloomberg analistleri, Luxshare’e verilen yaklaşık yüzde 6’lık paya sahip iPhone montaj siparişlerinin 2025 yılına kadar yüzde 25’e çıkabileceğine inanıyor. Luxshare’in AirPods tedarik zincirindeki liderliği, önemli bir rakip olan GoerTek’in 2022’nin sonlarında bir sözleşmeyi iptal etmesinin etkisiyle de artabilir.

LVMH

Piyasa değeri: 357,6 milyar dolar

CEO: Bernard Arnault

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 8

12 aylık satış: 82,9 milyar dolar

LVMH, Çin’in Covid-19 kısıtlamalarını gevşetmesi ve Çinli tüketicilerin uzun süredir en önemli alıcılar olması, seyahat ve turizmde küresel toparlanmanın hız kazanmasıyla güçlü bir 2023’e hazır görünüyor.

LVMH gelirine en büyük katkının şaraplar ve alkollü içkiler, parfüm ve kozmetikler ile perakende satıştan gelecek şekilde yüzde 20 artabileceği öngörülüyor. Tüketici talebinin fiyat artışlarından etkilenmediği gözlemleniyor.

Media Tek

Piyasa değeri: 36,6 milyar dolar

CEO: Li-Hsing Rick Tsai

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde – 3

12 aylık satış: 19,7 milyar dolar

Çip üreticisinin birinci sınıf akıllı telefon işlemcisi segmentindeki genişlemesi hız kazanıyor. BIoomberg analistleri, bunun 2023’de sektör lideri olan Qualcomm’dan daha iyi bir satış büyümesi getireceğine inanıyorlar.

MediaTek’in 5G akıllı telefonlar için daha yüksek performanslı ve daha uygun maliyetli çip sistem ürünlerini piyasaya sürme planı, şirketin pazar payı kazanmasına yardımcı olabilir.

Medtronic

Piyasa değeri: 109,4 milyar dolar

CEO: Geoffrey Martha

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 4

12 aylık satış: 31,7 milyar dolar

Tıbbi cihaz şirketinin yüksek tansiyon için yeni tedavisini ABD’de piyasaya sürmesi, büyümeyi yeniden canlandırmak için gereken reçete olabilir.

2023’te FDA onayı alması beklenen hipertansiyon tedavisinin pazarı 2026’da 1 milyar dolar değerinde olabilir (şirket beklentilerinin neredeyse iki katı ) ve 2030’da 3 milyar doları aşabilir.

Meta

Piyasa değeri: 291,3 milyar dolar

CEO: Mark Zuckerberg

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 5

12 aylık satış: 117,9 milyar dolar

Facebook’un ana şirketi zorlu bir 2022 geçirdi, ancak bu yıl karşılaştığı zorluklar daha da iç karartıcı olabilir. Kâr marjına ilişkin piyasa beklentileri fazla iyimser görünüyor. Meta, reklam işinde ciro artışında keskin bir yavaşlama ve AR/VR donanım ve yazılım geliştiren Reality Labs segmentine bağlı daha yüksek işletme maliyetleriyle karşı karşıya.

Fotoğraf: Reuters

Reels ürünü için içerik yaratıcılarına yapılan ödemeler, baskıyı artırabilir. Bloomberg analistleri, kâr büyümesinin 2023 için yüzde 10 oranında aşağı yönlü revize edilebileceğini öne sürüyor.

Microsoft

Piyasa değeri: 1804,4 milyar dolar

CEO: Satya Nadella

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 10

12 aylık satış: 203,3 milyar dolar

Yavaşlamanın ardından bulut bilişim harcamalarında gerçekleşen toparlanma, Microsoft için önümüzdeki iki yıl içinde olumlu olabilir. Bloomberg analistleri 2023’ün ikinci yarısının şirket için olumlu bir dönüm noktası olabileceğine dikkat çekiyorlar.

Netflix

Piyasa değeri: 126,9 milyar dolar

CEO: Reed Hastings

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 8

12 aylık satış: 31,5 milyar dolar

Netflix’in reklam destekli paketinin açıklanması göz önüne alındığında, Netflix’in satışlarına ilişkin beklentiler 2023 için muhafazakar görünüyor. Bloomberg analizi, yaklaşık yüzde 8’lik piyasa beklentisine karşı 1 milyar dolardan fazla ek gelire ve yaklaşık yüzde 11’lik potansiyel satış büyümesine işaret ediyor.

Novo Nordisk

Piyasa değeri: 259,1 milyar dolar

CEO: Lars Fruergaard Jorgensen

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 16

12 aylık satış: 24,3 milyar dolar

Novo Nordisk’in diyabet ve obezite ilaçlarının uzun vadeli satış ve kazanç potansiyelini hafife alıyor olabilir.

Ayrıca, Lilly’s Mounjaro (benzer bir ilaç) ve başka bir ilgili ürünün hızlı takip edilen FDA onayı, bu ilaç sınıfındaki fırsatlara daha fazla dikkat çekebilir.

Orange

Piyasa değeri: 27,1 milyar dolar

CEO: Christel Heydemann

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 1

12 aylık satış: 48,4 milyar dolar

Fransız telekomünikasyon operatörü, 2023’te olumlu temettü sürprizleri sunmaya hazırlanıyor. Bloomberg’in analizi, 2022-24 dağıtımının piyasa tahminini yüzde 20’den fazla geride bırakacağına işaret ediyor.

Daha iyi nakit akışı, düzenli temettü ödeme oranını destekleyen daha güçlü hissedar getirilerinin merkezinde yer alıyor.

Penske

Piyasa değeri: 8,8 milyar dolar

CEO: Roger Penske

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde -1

12 aylık satış: 27,1 milyar dolar

Ekonomik büyüme yavaşlasa bile otomobil perakendecisi, kârlı hizmet birimi tarafından desteklenen yeni ve kullanılmış araba satışları arasında geçiş yaparak giderek daha kârlı bir iş yürütüyor.

Pandemi ile ilgili tedarik kesintileri, satılmamış yeni arabaların büyük stoklarını azaltarak kârlılığı artırdı. Aynı zamanda, Penske ikinci el karmasını üst düzey arabalara doğru kaydırıyor ve bu da kazançlarını 2023’te piyasa beklentilerinin üzerine çıkarmaya yardımcı olabilir.

Porshe

Piyasa değeri: 104,1 milyar dolar

CEO: Oliver Blume

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 6

Spor otomobil üreticisi, Eylül ayındaki ilk halka arzıyla kayda değer bir yıl geçirdi. Öte yandan, 2025 yılına kadar satışların yüzde 45’ini oluşturabilecek elektrikli araçlara geçiş sürecini hızlandırdığı için 2023 daha da önemli olabilir. Analistlere göre, geçiş sürecinde yeni yazılım gelişmeleri ve teknoloji ortakları ortaya çıkabilir.

Öte yandan tüm modellerde dünya çapında güçlü birikmiş siparişler var ve bu da Porsche’yi durgunluk risklerinden korumaya yardımcı oluyor.

Prudential

Piyasa değeri: 31,1 milyar dolar

CEO: Mark Fitz Patrick

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 34

12 aylık satış: 26,1 milyar dolar

Geçen yıl CEO’sunu ve CFO’sunu kaybetmesinin ardından, Asya merkezli hayat sigortası şirketi toparlanmaya hazırlanıyor.

Şubat ayında yeni bir CEO göreve başlıyor. Pekin’in sıfır kovid politikasını gevşetmesi, Prudential’ın Hong Kong merkezli işini hızlandırabilir. Bloomberg piyasa tahminlerinin yıl boyunca artabileceğine inanıyor.

Repsol

Piyasa değeri: 21,2 milyar dolar

CEO: Josu Jon Imas

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde -16

12 aylık satış: 81,4 milyar dolar

İspanyol enerji devi, rafinaj ve doğalgazdaki gücünün etkisiyle 2023 için iyi bir konuma sahip. Üretiminin yaklaşık üçte ikisi gaza yönelik ve emsallerine göre rafine ürün satış yüzdesi daha yüksek. Bloomberg’in analizi Repsol’ün artan kârlılığı göz önüne alındığında, piyasa beklentisinin fazla tutucu olduğunu gösteriyor.

Shaftesbury Capital

Piyasa değeri: 1,7 milyar dolar

CEO: Brian Bickell

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde – 2

12 aylık satış: 0,2 milyar dolar

Gayrimenkul şirketi, faiz oranları yükseldikçe portföyünün değerinin düşmesi riskiyle karşı karşıya. Bloomberg analistlerinin senaryosu, düşüşün piyasa tarafından beklenilen yüzde 40’a karşılık yüzde 20 ile sınırlı kalabileceğine işaret ediyor.

Singapore Airlines

Piyasa değeri: 11,8 milyar dolar

CEO: Goh Choon Phong

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 22

12 aylık satış: 5,6 milyar dolar

Singapur’un ulusal hava yolu şirketinin yıllık kârı 2023’te piyasa beklentisinin üstünde gerçekleşebilir. Artan yolcu kapasitesi, tüm kabin sınıflarında güçlü seyahat talebi, yükselen kargo fiyatlandırma seviyeleri ve düşük yakıt maliyetlerinin, daha yüksek kazancı desteklemesi bekleniyor.

Sonos

Piyasa değeri: 2,2 milyar dolar

CEO: Patrick Spence

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 3

12 aylık satış: 1,8 milyar dolar

Akıllı hoparlör üreticisi, Google ile David’e karşı Goliath patent davasıyla karşı karşıya, ancak Bloomberg analistleri duruşma konusunda iyimser. Sonos, Google’ın patentli kablosuz hoparlör teknolojisini kullanması için bir telif hakkı sözleşmesi sağlarsa, faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kazanç tahminlerini en az yüzde 20 oranında artırabilir.

SSAB

Piyasa değeri: 5,6 milyar dolar

CEO: Martin Lindqvist

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde – 17

12 aylık satış: 13,1 milyar dolar

Zayıflayan talep, Avrupalı ​​çelik üreticisinin ekonomik açıdan kendini koruma niteliklerini gösterebilir. Şirket, kazançlarını korumak için önceki krizlere göre daha iyi bir konum elde etmiş durumda.

Suncorp

Piyasa değeri: 10 milyar dolar

CEO: Steve Johnston

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 6

12 aylık satış: 6,9 milyar dolar

Avustralyalı sigorta şirketi, Haziran 2023’e kadar hissedarlara önemli miktarda temettü dağıtacak konumda. Bankacılık biriminin ANZ’ye satılması, yasal gerekliliklerin üzerinde bir sermaye ve yüzde 60-80 aralığının en üst noktasında bir ödeme oranı ile 6 milyar Avustralya Doları’na (4 milyar dolar) kadar bir temettü dağıtımı sağlayabilir.

TSMC

Piyasa değeri: 408,5 milyar dolar

CEO: C.C. Wei

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 8

12 aylık satış: 66,3 milyar dolar

Dünyanın en büyük yarı iletken şirketi, pazar gerilemesini emsallerinden daha iyi atlatacak şekilde konumlanıyor. Yeni nesil minyatürleştirme ve çip seti paketleme teknolojisi de dahil olmak üzere sektördeki hakim konumunun, fiyatlandırma gücünü ve 2023’ün üçüncü çeyreğine kadar gerçekleşebilecek sektör talebindeki artışla güçlü bir toparlanmayı desteklemesi beklenebilir.

Universal Display

Piyasa değeri: 5,1 milyar dolar

CEO: Steven Abramson

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 6

12 aylık satış: 0,6 milyar dolar

Bloomberg analistleri, Mayıs ayında Los Angeles’ta düzenleyeceği Görüntü Haftası etkinliğinde Samsung’tan akıllı telefon ekranı entegrasyon planlarına ilişkin bir güncelleme getirmesini bekliyor ve yılın ilerleyen zamanlarında iPhone’larda benzer gelişmeler olabilir. Sonuç olarak, Universal Display, gelir ve kazanç beklentilerinin üstüne çıkabilir.

Ventas

Piyasa değeri: 24,2 milyar dolar

CEO: Henrik Andersen

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 3

12 aylık satış: 13,1 milyar dolar

Rüzgar türbini tedarikçisi, 2025’e kadar teslim edilen gigavat kapasitesinde yıllık ortalama yüzde 7 büyüme öngörüyor.

Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen yakıt fiyatları, artan ABD ve Avrupa politika desteği ve hızlanan açık deniz rüzgar pazarı şirket için olumlu gözüküyor.

Düşen çelik fiyatları, 2023 için güçlü faaliyet kârı potansiyelini güçlendiriyor.

Vinci

Piyasa değeri: 59,3 milyar dolar

CEO: Xavier Huillard

2023 gelir artışı tahmini: Yüzde 3

12 aylık satış: 58,4 milyar dolar

Bloomberg analistlerinin senaryosu, Vinci’nin işletmelerde (Londra’nın Gatwick havaalanı ve çeşitli Avrupa paralı yolları) ve enerji projelerinde çift haneli bir gelir artışına işaret ederek, bu yıl ve 2024’te faaliyet kârını mevcut piyasa beklentilerinin oldukça üzerine çıkarıyor.